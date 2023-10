L'échantillon de poussière d'astéroïde Bennu de la NASA promet des découvertes passionnantes

La récente mission de la NASA visant à collecter un échantillon de poussière de l'astéroïde Bennu a révélé une quantité inattendue de matière, ce qui a entraîné un processus initial de conservation des échantillons plus lent que prévu. Cependant, ce « problème » témoigne de l’abondance du matériel disponible pour l’étude. Christopher Snead, responsable adjoint de la conservation d'OSIRIS-REx, a exprimé son enthousiasme face à la quantité importante de poussière recouvrant la tête de prélèvement d'échantillons et la cartouche, déclarant qu'il est « vraiment spectaculaire » d'avoir autant de matériel.

L'échantillon a été obtenu à l'aide du bras robotique d'OSIRIS-Rex, appelé TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism). Après un voyage de sept ans, le bidon d'échantillon contenant la tête TAGSAM a été déposé sur Terre. Bien que la majeure partie de l’échantillon soit actuellement scellée dans la tête TAGSAM, les scientifiques ont observé des particules de poussière s’en échapper avant qu’elles ne soient rangées dans la cartouche il y a trois ans.

L'analyse initiale de l'échantillon implique la microscopie électronique à balayage, les mesures infrarouges et la diffraction des rayons X. Ces techniques fourniront des informations précieuses sur la composition de Bennu et son rôle dans la formation du système solaire. Même si une analyse scientifique complète prendra plus de temps, la NASA a prévu une conférence de presse le 11 octobre pour publier les résultats préliminaires et présenter les premières images de l'échantillon.

La NASA estime qu'environ 250 grammes de poussière de Bennu attendent d'être récupérés de la tête TAGSAM. Cependant, il faudra un certain temps avant que la tête puisse être ouverte en toute sécurité. Dans les semaines à venir, le contenant d'échantillon sera transféré dans une boîte à gants spécialisée pour être démonté.

Ce développement passionnant ouvre la voie à de futures recherches et devrait fournir des informations précieuses sur les origines et la composition d’astéroïdes comme Bennu. L'étude en cours par la NASA de l'échantillon collecté contribuera à notre compréhension de l'histoire du système solaire.

