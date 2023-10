La NASA prévoit de construire des maisons sur la Lune d'ici 2040

La NASA a révélé son intention de construire des maisons sur la Lune d’ici les années 2040. L'agence spatiale a l'intention d'utiliser une imprimante 3D pour construire des structures en utilisant du « béton lunaire », un matériau fabriqué à partir de la surface de la Lune. Ce projet ambitieux implique des partenariats avec des universités et des entreprises technologiques privées. Alors que la Lune est actuellement un environnement inhospitalier, sans oxygène, sans poussière abrasive, sans températures extrêmes et sans rayonnement solaire endémique, les humains rêvent d'y revenir depuis la mission Apollo en 1972. L'Agence spatiale européenne considère la vie sur la Lune comme un un tremplin pour finalement atteindre Mars.

La NASA considère la Lune comme un terrain d'entraînement pour de futures missions vers des planètes plus lointaines. L'établissement d'une colonie lunaire permettra aux scientifiques de tester des processus tels que la construction hors du monde, la création de nouveaux matériaux et la garantie de la durabilité des structures dans des conditions environnementales extrêmes. De plus, la Lune et Mars offrent actuellement des biens immobiliers gratuits, ce qui rend crucial d'être le premier à établir des colonies afin de sécuriser des actifs précieux pour des projets futurs tels que l'exploitation minière.

La NASA vise à ce que non seulement des astronautes mais aussi des civils ordinaires résident dans ses maisons lunaires. Cependant, certains sceptiques affirment que le calendrier de ces projets est trop ambitieux, d’autant plus que la mission Artemis, qui devrait ramener des astronautes sur la Lune, n’a pas encore eu lieu (prévue pour 2024). Néanmoins, la directrice de la maturation technologique de la NASA, Niki Werkheiser, reste optimiste, affirmant que l'agence dispose des personnes et des ressources adéquates pour atteindre ces objectifs.

Une fois que les humains se seront installés sur la Lune, de nombreuses activités seront à entreprendre. Un projet, le Lunar Codex, vise à placer les œuvres de plus de 30,000 XNUMX artistes sur la surface lunaire. De plus, des recherches sont en cours sur la science controversée de la reproduction dans l’espace.

Dans l’ensemble, les projets de colonisation lunaire de la NASA représentent une étape importante dans l’exploration spatiale. En établissant une présence sur la Lune, les scientifiques espèrent acquérir des connaissances et une expérience précieuses qui faciliteront leurs futurs projets vers Mars et au-delà.

Sources:

- Le New York Times