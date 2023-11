Les données de la sonde spatiale Juno révèlent des sels et des matières organiques sur Ganymède

La sonde spatiale Juno de la NASA a fait une découverte révolutionnaire sur la plus grande lune de Jupiter, Ganymède. Le spectromètre embarqué de la sonde, connu sous le nom de JIRAM, a détecté des sels et des composés organiques à la surface de la Lune lors d'un récent survol. Cette découverte, publiée dans la revue Nature Astronomy, fournit des informations précieuses sur l'histoire et la composition de Ganymède.

Ganymède a toujours intrigué les scientifiques en raison de son vaste océan caché sous une surface glacée. On pense que cet océan contient plus d’eau que toute la surface de la Terre réunie. En analysant les données recueillies lors de la rencontre rapprochée de Junon avec Ganymède, les chercheurs ont pu acquérir une compréhension plus détaillée de la composition de la Lune et de son évolution tout au long de l'histoire du système solaire.

Le spectromètre a révélé la présence de chlorure de sodium hydraté, de carbonate de sodium, de sels ammoniacaux tels que le chlorure d'ammonium et le carbonate d'ammonium, ainsi que de composés organiques. Ces découvertes suggèrent que Ganymède aurait pu accumuler des matériaux suffisamment froids pour condenser l'ammoniac lors de sa formation. Les sels carbonatés pourraient être des restes de glaces riches en dioxyde de carbone.

Il est intéressant de noter que l’emplacement de ces détections correspond à une théorie selon laquelle la région proche de l’équateur de Ganymède est protégée du puissant champ magnétique de Jupiter. Ce bouclier magnétique est vital car il empêche la perturbation de la formation de sel et de matières organiques à la surface de la Lune. Le co-auteur de l'étude, Scott Bolton, explique que les terrains sombres et lumineux situés aux latitudes protégées par le champ magnétique présentaient la plus grande abondance de sels et de matières organiques. Cela conforte l’idée selon laquelle ces régions représentent les restes d’une saumure océanique profonde qui a atteint la surface gelée de Ganymède.

La mission de Juno se poursuit alors qu'elle se prépare à un survol d'Io, une autre lune de Jupiter connue pour son activité volcanique. Les scientifiques attendent avec impatience les données qui permettront de mieux comprendre les caractéristiques uniques d'Io. Même si la publication des résultats peut prendre du temps, ces missions en cours contribuent à la connaissance toujours croissante de l'humanité sur nos voisins célestes.

