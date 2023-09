Une nouvelle découverte suggère un possible océan d’eau sur une planète lointaine

Résumé:

Les scientifiques ont fait une nouvelle découverte passionnante qui suggère l’existence d’un océan d’eau sur K2-18 b, une exoplanète massive située à plusieurs années-lumière de la Terre. Bien qu’il ne soit pas certain que cet océan puisse abriter la vie, cette découverte a ouvert des possibilités intrigantes pour des mondes habitables au-delà de notre système solaire. La découverte a été faite par des astronomes de l'Université de Cambridge qui ont analysé les données du télescope spatial James Webb de la NASA. Ils ont détecté la présence de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de la planète, indiquant la probabilité d'une surface recouverte d'océan sous une atmosphère riche en hydrogène. Les chercheurs ont également observé un signal plus faible qui pourrait suggérer la présence de sulfure de diméthyle, une molécule produite par la vie sur Terre. Cependant, d'autres observations sont nécessaires pour confirmer cette conclusion. L'équipe a précisé que la grande taille et la température de K2-18 b pourraient le rendre habitable, avec un potentiel manteau de glace à haute pression et un océan trop chaud. Malgré ces réserves, la découverte souligne l’importance de prendre en compte la diversité des environnements habitables dans la recherche de la vie extraterrestre.

Définitions:

– Exoplanète : Une planète qui orbite autour d’une étoile en dehors de notre système solaire.

– Méthane : Composé chimique constitué d’un atome de carbone et de quatre atomes d’hydrogène.

– Dioxyde de carbone : Gaz incolore composé d’un atome de carbone et de deux atomes d’oxygène.

– Sulfure de diméthyle : Molécule émise par le phytoplancton dans les milieux marins, et potentiellement liée à l'activité biologique.

Sources : Université de Cambridge, NASA

Les scientifiques ont fait une nouvelle découverte qui fait allusion à un possible océan d'eau sur une exoplanète massive appelée K2-18 b, située à plusieurs années-lumière de la Terre. Cette découverte a été faite après avoir examiné les données du télescope spatial James Webb de la NASA, qui a observé la planète dans la constellation du Lion. Les chercheurs ont détecté la présence de méthane et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de K2-18 b, suggérant l'existence d'une surface recouverte d'océan sous une atmosphère riche en hydrogène. Cependant, cette découverte ne garantit pas l’habitabilité de la planète.

Les chercheurs ont également détecté un signal plus faible qui pourrait potentiellement indiquer la présence de sulfure de diméthyle, une molécule produite uniquement par la vie sur Terre. Cependant, cette découverte reste à confirmer et d'autres observations seront menées à l'aide du télescope Webb. La grande taille de la planète et sa température élevée la rendent peu susceptible d'être habitable, son intérieur contenant potentiellement un manteau de glace à haute pression et une surface océanique trop chaude.

Bien que des preuves antérieures de vapeur d’eau aient été trouvées sur d’autres exoplanètes, cette découverte fournit des informations précieuses sur les planètes situées au-delà de notre système solaire. Les astronomes pensent que K2-18 b pourrait potentiellement être une exoplanète « hycéenne », un monde océanique qui pourrait abriter la vie. Ces résultats mettent en évidence la nécessité de prendre en compte une gamme d’environnements habitables dans la recherche de vie extraterrestre.

