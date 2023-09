La NASA annonce une découverte passionnante d’un océan d’eau potentiel et de signes de vie sur une exoplanète

By

Des scientifiques de la NASA ont fait une découverte intrigante en utilisant le télescope James Webb, observant à 120 années-lumière de la Terre dans la constellation du Lion. Ils ont découvert un possible océan d'eau rare sur une exoplanète géante connue sous le nom de K2-18 b. Cette exoplanète, presque neuf fois plus massive que la Terre, est ce que les scientifiques appellent un monde hycéen, ce qui signifie qu'elle a le potentiel de posséder une atmosphère riche en hydrogène et une surface recouverte d'eau et d'océan.

Les observations de la NASA sur l'atmosphère de la planète ont fourni des preuves étayant la possibilité d'un monde océanique. L'abondance de méthane et de dioxyde de carbone, ainsi que la pénurie d'ammoniac, suggèrent qu'il pourrait y avoir un océan d'eau sous une atmosphère riche en hydrogène sur K2-18 b.

Une découverte encore plus remarquable a été évoquée : la présence d’une molécule appelée sulfure de diméthyle (DMS), qui, sur Terre, n’est produite que par la vie. Cependant, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour confirmer la présence de DMS et son importance par rapport au potentiel de vie sur l'exoplanète.

Même si ce n’est pas la première fois que des traces d’eau sont découvertes sur d’autres planètes, les scientifiques sont toujours enthousiasmés par cette découverte. Il est important de prendre en compte la diversité des environnements habitables lors de la recherche de la vie ailleurs, comme le souligne cette découverte. Les mondes hycéens plus grands, comme K2-18 b, sont nettement plus propices aux observations atmosphériques que les planètes rocheuses plus petites.

Située dans la zone habitable de l’étoile naine froide K2-18, cette exoplanète a le potentiel d’avoir de l’eau liquide à sa surface. Cependant, ses conditions océaniques pourraient être trop chaudes pour accueillir la vie. L’intérieur de l’exoplanète contient probablement un manteau de glace à haute pression, semblable à Neptune, avec une atmosphère plus fine et riche en hydrogène.

La découverte de cet océan d'eau potentiel et de signes de vie sur K2-18 b a été rendue possible grâce à la technologie avancée du télescope James Webb. Il a fourni une analyse plus détaillée que les télescopes précédents, permettant aux scientifiques d'étudier une fraction de la lumière de l'étoile lorsqu'elle traversait l'atmosphère de l'exoplanète.

Cette découverte passionnante s'ajoute aux réalisations remarquables du télescope James Webb, qui a fourni des informations sans précédent sur les origines de l'univers et fourni des images haute résolution de mondes lointains et de leurs structures environnantes.