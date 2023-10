Nouvelles recommandations pour la transition de la NASA vers des stations spatiales commerciales

Les projets de la NASA de passer de la Station spatiale internationale (ISS) à des successeurs commerciaux ont suscité des inquiétudes au sein du comité consultatif sur la sécurité aérospatiale. Le panel a appelé la NASA à fournir une « compréhension globale » des exigences et des ressources nécessaires à cette transition. Ils soulignent l’importance de disposer de délais et de mesures clairs pour garantir une présence humaine continue en orbite terrestre basse (LEO). Bien que la NASA ait fixé un calendrier serré pour le développement de stations spatiales commerciales, le comité s'inquiète de l'absence d'une « analyse de rentabilisation claire et solide » pour ces stations, ce qui pose des risques en termes de programme et de sécurité.

Pour répondre à ces préoccupations, la NASA finance actuellement les travaux de conception de deux équipes : Blue Origin et Sierra Space, et Voyager Space. Cependant, Northrop Grumman a récemment mis fin à son accord avec la NASA et s'est associé à Voyager Space. De plus, la NASA soutient Axiom Space dans le développement de modules commerciaux qui seront installés sur l'ISS puis séparés pour former une station commerciale.

En sollicitant les commentaires des entreprises, la NASA a lancé une demande d'informations sur ses exigences en matière de stations commerciales à appréciation humaine. L'agence reconnaît l'importance de la collaboration industrielle et attend des entreprises qu'elles démontrent comment elles peuvent répondre aux exigences de sécurité. Le panel soutient le projet d'exigences de la NASA, mais les responsables de l'industrie ont mentionné d'autres défis, tels que les problèmes de contrôle des exportations et la navigation dans les accords internationaux.

Les préoccupations budgétaires constituent un autre défi pour la transition de la NASA. Le financement de l'agence pour le développement commercial de l'orbite terrestre basse pourrait être confronté à des réductions potentielles ou à un ralentissement de la croissance, limitant les progrès du programme. Cela pourrait également avoir un impact sur l'achat par la NASA d'un véhicule pour désorbiter l'ISS. Le Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale souligne la nécessité de financer le véhicule de désorbite, crucial pour la rentrée contrôlée de l'ISS à la fin de sa vie.

Dans l'ensemble, les recommandations du groupe soulignent la nécessité pour la NASA de répondre aux incertitudes et de fournir un plan complet avec des délais, des mesures et un financement clairs pour garantir une transition réussie vers des stations spatiales commerciales en orbite terrestre basse.

QFP

Quelles sont les préoccupations soulevées par le Comité consultatif sur la sécurité aérospatiale ?

Le comité s'inquiète de l'absence d'analyse de rentabilisation claire pour les stations spatiales commerciales, ainsi que du calendrier serré de leur développement. Ils soulignent l’importance de délais, de mesures et de financements clairs pour garantir une présence humaine continue en orbite terrestre basse.

Quelles entreprises participent au développement de stations spatiales commerciales ?

Actuellement, Blue Origin, Sierra Space, Voyager Space et Axiom Space travaillent activement à la conception et au développement de stations spatiales commerciales, la NASA finançant leurs efforts.

Quels sont les défis auxquels sont confrontées les entreprises lors du développement de stations commerciales ?

En plus de répondre aux exigences de sécurité de la NASA, les entreprises sont confrontées à des défis liés aux accords internationaux et aux problèmes de contrôle des exportations. La rationalisation de ces processus et la collaboration avec diverses nations font partie des défis mentionnés.

Quelles sont les préoccupations budgétaires liées à la transition de la NASA vers des stations spatiales commerciales ?

On s’inquiète d’éventuelles réductions budgétaires ou d’un ralentissement de la croissance du programme de développement commercial en orbite terrestre basse. Cela pourrait affecter la progression et le calendrier du programme, retardant potentiellement la disponibilité des stations commerciales.

Pourquoi le financement du véhicule de désorbitation est-il crucial ?

Le véhicule de désorbitation est responsable de la rentrée contrôlée de l'ISS dans l'atmosphère terrestre à la fin de sa vie. Le Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale souligne que le financement du véhicule de désorbite n’est pas facultatif et devrait être prioritaire pour garantir une élimination en toute sécurité de l’ISS.