Le rover Perseverance de la NASA capture un diable de poussière d'une hauteur d'un kilomètre sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a récemment capturé une vue impressionnante sur Mars : un diable de poussière s'élevant à plus d'un mile de hauteur. Le rover, situé près du cratère Jezero sur Mars, a observé le diable de poussière à environ 2.5 km de distance le 30 août 2023, selon un communiqué de presse de la NASA. On pense que le cratère Jezero était autrefois un lac, ce qui laisse penser qu'il aurait pu abriter une vie microbienne dans le passé.

Grâce à sa caméra, le rover a réussi à documenter le diable de poussière en action. Les images se composent de 21 photos prises à quatre secondes d’intervalle, qui ont ensuite été compilées pour créer une séquence de type vidéo. À partir des images, les scientifiques ont estimé que le diable de poussière mesurait environ 200 pieds de large. Bien que seule la partie inférieure du diable de poussière mesurant 387 pieds de hauteur ait été capturée, les scientifiques pensent qu'elle se dressait à une hauteur impressionnante d'environ 6,336 12 pieds, soit un mile de haut. Le mouvement du diable de poussière a été chronométré à environ XNUMX mph.

Les diables de poussière sur Mars diffèrent des tornades sur Terre, car ils sont de nature plus faible et plus petite. Ils se produisent lorsque l'air chaud monte et se mélange à l'air plus froid qui descend, servant ainsi de mécanisme de redistribution de la poussière à la surface de la planète. L’étude de ces événements fournit des informations précieuses sur l’atmosphère martienne et contribue à améliorer les modèles météorologiques.

Le rover Perseverance explore Mars depuis 2020, en mettant l’accent sur la compréhension de la géologie et du climat de la planète. De plus, il vise à collecter des échantillons de roches et de régolithes, ouvrant la voie à de futures missions visant à ramener ces échantillons sur Terre. Le rover est également à la recherche de signes de vie microbienne passée, en particulier dans des endroits comme le cratère Jezero.

Cette observation du diable de poussière constitue un autre ajout intéressant au corpus croissant de connaissances sur Mars et ses conditions environnementales uniques.

