Le rover Perseverance de la NASA produit avec succès de l'oxygène sur Mars

Le rover Perseverance de la NASA a accompli sa mission de création d'oxygène sur Mars à l'aide d'une expérience appelée Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE). Cette démonstration réussie pourrait ouvrir la voie aux futurs astronautes pour disposer d’une source durable d’air respirable et même produire du carburant pour fusée pour un voyage de retour sur Terre.

L’un des défis auxquels sont confrontés les astronautes sur Mars est le manque d’air respirable. Contrairement à la Terre, dont l’atmosphère contient environ 21 % d’oxygène, Mars contient moins de XNUMX % d’oxygène et est principalement composée de dioxyde de carbone. MOXIE, un instrument de la taille d'un micro-ondes à bord du rover Perseverance, utilise un dispositif électrolyseur pour extraire l'oxygène de l'atmosphère martienne en divisant les particules de dioxyde de carbone. Cela entraîne la production d’oxygène pur et de déchets comme le monoxyde de carbone.

Depuis que le rover a atterri dans le cratère Jezero sur Mars en 2021, MOXIE a mené des expériences par intermittence, la dernière exécution s'étant achevée le mois dernier. Il était capable de produire de l’oxygène à un rythme d’environ 12 grammes par heure, accumulant un total de 122 grammes au total. Cette quantité, équivalente à ce qu'un petit chien respire en 10 heures, a dépassé les attentes initiales des scientifiques et avait une pureté d'au moins 98 pour cent.

L’oxygène généré par MOXIE offre non seulement le potentiel de produire de l’air respirable, mais pourrait également constituer un ingrédient essentiel dans la production de carburant pour fusée. Sans ce carburant, les astronautes seraient bloqués sur Mars ou dépendraient des missions de ravitaillement depuis la Terre. La NASA estime que les futurs astronautes auront besoin d’environ 25 à 30 tonnes d’oxygène pour produire le carburant nécessaire à leur voyage de retour.

Le succès de la NASA avec MOXIE démontre la faisabilité de l'extraction de l'oxygène de l'atmosphère de Mars et souligne l'importance de développer des technologies qui utilisent les ressources d'autres planètes. L’établissement d’une présence lunaire à long terme, la construction d’une économie lunaire et, à terme, le lancement d’une campagne d’exploration humaine sur Mars dépendent tous du développement et des tests de telles technologies.

Cette réalisation du rover Perseverance marque une étape importante dans la quête de l’humanité pour l’exploration spatiale et la colonisation. Avec le potentiel de production d’oxygène et de carburant pour fusée sur Mars, le rêve d’une présence humaine permanente dans le système solaire est sur le point de devenir réalité.

