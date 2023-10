Le voyage du rover Curiosity de la NASA sur Mars

By

Le rover Curiosity de la NASA a réussi à gravir le mont Sharp sur Mars, atteignant un site scientifiquement intrigant connu sous le nom de Gediz Vallis Ridge. Ce site est caractérisé par d'anciennes avalanches de rochers, de débris et d'eau, et il apparaît actuellement comme une colline proéminente recouverte de gros rochers.

Après un long voyage de près d'une décennie, le rover Curiosity a finalement atteint la crête de Gediz Vallis. Les scientifiques travaillaient depuis trois ans pour trouver un itinéraire viable vers cette zone, en naviguant à travers un terrain rocheux pour atteindre leur destination. Pour célébrer cet exploit, la NASA a publié une vaste image du paysage martien au-delà, montrant des montagnes au loin, y compris le bord du cratère Gale qui contient le mont Sharp.

Au premier plan de l’image, les spectateurs peuvent voir le terrain accidenté et rocheux que le rover a dû surmonter. De plus, une partie de Kukenán Butte, une caractéristique atteignant environ 500 pieds de haut, est visible sur le côté droit. Le composant cylindrique visible à droite de l'image est l'antenne ultra-haute fréquence (UHF) du rover, qui est utilisée pour transmettre des messages et des données aux satellites de la NASA en orbite autour de Mars.

Le voyage vers la crête de Gediz Vallis était sans aucun doute un défi pour le rover Curiosity. La NASA l'a décrit comme l'ascension la plus ardue jamais réalisée par le rover. Amy Hale, membre de l'équipe Curiosity, l'a comparé à courir sur une dune de sable sur une plage, avec l'obstacle supplémentaire de rochers sur le chemin.

Cette réalisation est importante car elle contribue à notre compréhension de l’histoire ancienne de Mars et du potentiel d’existence de la vie à la surface. Mars, il y a des milliards d’années, était un monde rempli d’eau, de lacs et de rivières. La question permanente est de savoir si la vie a eu la possibilité de naître et de prospérer dans ces conditions.

Dans l’ensemble, le voyage réussi du rover Curiosity de la NASA vers la crête de Gediz Vallis sur le mont Sharp nous rapproche de la découverte des mystères de Mars et de son potentiel d’accueil de la vie dans le passé.

