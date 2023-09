Curiosity Rover atteint un endroit intrigant sur Mars

By

Le rover Mars Curiosity a atteint la crête de Gediz Vallis sur le mont Sharp, après une ascension difficile depuis 2014. Cette crête témoigne du passé aquatique de Mars, avec des lacs et des rivières qui existaient il y a environ 3 milliards d'années. Pendant ce temps, d’énormes coulées de débris ont fait dévaler la montagne de la boue et des rochers de la taille d’une voiture. Au fil du temps, les vents martiens ont sculpté la matière, entraînant la formation de la crête.

Le géologue William Dietrich a exprimé son admiration devant les événements qui ont eu lieu, déclarant : « D’énormes rochers ont été arrachés de la montagne au-dessus, se sont précipités vers le bas et se sont étendus en éventail en contrebas. » Le voyage de Curiosity jusqu'à la crête n'a pas été facile, car il a fallu des années pour trouver un itinéraire approprié. La NASA l'a décrit comme remontant une dune de sable recouverte de rochers.

Une fois que le rover a atteint la crête, il a capturé 136 images. La NASA a assemblé ces images pour créer une mosaïque, permettant aux scientifiques d'observer de plus près la crête de Gediz Vallis, parsemée de rochers, sur le mont Sharp.

La randonnée difficile jusqu'à la crête a non seulement satisfait la curiosité des scientifiques, mais leur a également donné l'occasion d'étudier les roches depuis le sommet de la montagne de cinq kilomètres de hauteur. Ashwin Vasavada, scientifique du projet Curiosity, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « C'est un plaisir de pouvoir atteindre et toucher des roches qui ont été transportées depuis des endroits situés en hauteur sur le mont Sharp que nous ne pourrons jamais visiter avec Curiosity. »

Pendant que Curiosity explore la crête de Gediz Vallis, le Perseverance Rover, un autre robot de la taille d'une voiture de la NASA, recherche des signes d'une vie microbienne passée dans le cratère Jezero de Mars. Les scientifiques sont particulièrement intéressés par ce qui a pu exister autrefois sous la surface martienne asséchée et irradiée.

Grâce aux progrès réalisés par ces rovers et aux données qu'ils collectent, notre compréhension de l'histoire de Mars et de son potentiel de vie continue de s'élargir.

Définitions:

– Curiosity Rover : Un robot à six roues conçu et exploité par la NASA pour l’exploration de Mars.

– Gediz Vallis Ridge : élément géologique du mont Sharp sur Mars, formé de coulées de débris et sculpté par les vents martiens.

– Mont Sharp : Une montagne sur Mars que le rover Curiosity gravit depuis 2014.

– Perseverance Rover : un autre robot d'exploration de la taille d'une voiture de la NASA, qui étudie actuellement le cratère Jezero sur Mars à la recherche de signes de vie microbienne passée.

