Une nouvelle mission spatiale appelée INFUSE devrait être lancée le 29 octobre 2023 pour étudier comment les morts stellaires explosives contribuent à la formation des systèmes stellaires. INFUSE, abréviation de Integral Field Ultraviolet Spectroscopique Experiment, est une mission de fusée-sonde qui décollera du champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique.

La cible de l'enquête d'INFUSE est la boucle du Cygne, également connue sous le nom de nébuleuse du Voile, située dans la constellation du Cygne. La boucle du Cygnus est le vestige d'une étoile massive devenue supernova il y a environ 20,000 2,600 ans. Cet événement explosif a libéré un éclat de lumière si intense qu'il aurait été visible depuis la Terre pendant la journée, même si elle est située à XNUMX XNUMX années-lumière.

Les supernovae, comme celle qui a créé la boucle du Cygnus, jouent un rôle crucial dans la formation des galaxies. Ces événements cosmiques dispersent les métaux lourds créés dans les étoiles dans les nuages ​​de poussière et de gaz environnants. Ces métaux sont responsables de la création d’éléments chimiques plus lourds que le fer, dont ceux qui composent notre propre corps. Au fil du temps, les restes des supernovae se rassemblent progressivement pour former de nouveaux systèmes stellaires, planètes et étoiles.

La mission INFUSE vise à observer comment l'énergie de la supernova interagit avec la Voie Lactée. Il se concentrera sur la capture de la lumière émise lorsque l’onde de souffle entre en collision avec des poches de gaz froid à l’intérieur de la galaxie. En analysant ces données, les scientifiques comprendront mieux la répartition et les températures des différents éléments le long du front de choc.

QFP

Quelle est la mission INFUSE ?

La mission INFUSE (Integral Field Ultraviolet Spectroscopique Experiment) est une mission de fusée-sonde qui vise à étudier l'interaction entre les événements de supernova et la formation de systèmes stellaires.

Quand la mission INFUSE sera-t-elle lancée ?

Le lancement de la mission INFUSE est prévu le 29 octobre 2023.

Qu'est-ce que la boucle Cygnus ?

La boucle du Cygnus, également connue sous le nom de nébuleuse du Voile, est le vestige d'une explosion de supernova survenue il y a environ 20,000 XNUMX ans. Elle est située dans la constellation du Cygne.

Comment les supernovae contribuent-elles à la formation des systèmes stellaires ?

Les supernovae dispersent les métaux lourds forgés dans les étoiles dans les nuages ​​de poussière et de gaz environnants. Ces métaux sont essentiels à la création d’éléments chimiques plus lourds que le fer, qui contribuent éventuellement à la formation de systèmes stellaires, de planètes et d’étoiles.

Qu’observera INFUSE dans la boucle Cygnus ?

INFUSE observera comment l'énergie de la supernova interagit avec la Voie lactée en analysant la lumière émise lorsque l'onde de souffle entre en collision avec des poches de gaz froid dans la galaxie.