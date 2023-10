Le risque des astéroïdes géocroiseurs : les efforts de défense planétaire de la NASA

La division de défense planétaire de la NASA est chargée de surveiller et de détecter les astéroïdes susceptibles de frapper la Terre et de provoquer des dégâts considérables. Même si la tâche peut paraître ardue, les récents progrès technologiques ont permis de suivre et d’identifier ces objets géocroiseurs.

La dernière infographie publiée par la NASA met en lumière la population actuelle d’astéroïdes géocroiseurs. En août 2023, il y avait environ 32,000 XNUMX astéroïdes connus à proximité immédiate de notre planète. La détection de ces astéroïdes est un défi car ils n’émettent pas leur propre lumière. Au lieu de cela, les télescopes s’appuient sur la lumière du soleil réfléchie par leurs surfaces pour les repérer.

Les efforts déployés pour trouver et suivre ces astéroïdes ont été impressionnants, avec plus de 405 millions d'observations soumises par des astronomes amateurs et professionnels au Minor Planet Center, une plaque tournante de la stratégie de défense planétaire de la NASA. Cependant, l’infographie révèle un fait inquiétant : sur ces 32,000 10,000 astéroïdes géocroiseurs, plus de 140 XNUMX mesurent plus de XNUMX mètres de diamètre. Si l’un d’entre eux devait entrer en collision avec la Terre, il pourrait potentiellement anéantir des villes entières.

Pour mettre en perspective l’ampleur des destructions, on estime que le météore de Tcheliabinsk qui a frappé la Russie en 2013 mesurait au maximum 20 mètres de diamètre. Un astéroïde sept fois plus gros serait encore plus dévastateur, atteignant probablement le sol et provoquant une dévastation généralisée. Selon le lieu de son impact, un tel astéroïde pourrait potentiellement coûter la vie à des millions de personnes.

Malgré le manque actuel d'astéroïdes connus sur une trajectoire de collision avec la Terre, la statistique la plus alarmante de l'infographie est que les experts de la NASA estiment que nous n'avons découvert que moins de la moitié des astéroïdes géocroiseurs de cette taille. On estime qu’il reste encore à identifier plus de 14,000 140 astéroïdes de 50 mètres de large, ainsi qu’une cinquantaine d’astéroïdes de 1 kilomètre de large.

La communauté de défense planétaire, composée de diverses organisations, s’engage à améliorer notre compréhension de ces menaces potentielles. L’infographie rappelle l’urgence de poursuivre la recherche et le suivi de ces astéroïdes géocroiseurs. Tous les efforts, y compris la diffusion d’informations via des infographies, peuvent inciter les individus à se joindre à la chasse à ces objets célestes potentiellement dangereux.

Source: Univers aujourd'hui