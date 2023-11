Les mystères de l'espace : explorer les sons sinistres au-delà de la Terre

By

La NASA a récemment dévoilé une playlist captivante sur son site Web, offrant un aperçu des sons étranges et captivants qui imprègnent la vaste étendue de l'espace. Compilée à partir de diverses missions et rencontres à travers le système solaire, cette collection complète de clips audio expose les auditeurs à un nouveau royaume de sons extraterrestres.

L'un de ces clips nous emmène dans un voyage sonore aux côtés de la mission Juno de la NASA alors qu'elle survole Europe, l'une des lunes énigmatiques de Jupiter. Avec sa mélodie envoûtante, cette composition céleste nous permet de nous immerger dans l'ambiance mystérieuse de l'espace profond. Une autre sonification enchanteresse provient de la nébuleuse Cat's Eye, située à 3,262 XNUMX années-lumière de notre planète natale.

La sonification, processus de transformation des données spatiales en sons audibles, permet aux scientifiques d'explorer et d'analyser les royaumes invisibles du cosmos. En mélangeant les sons spatiaux avec d’autres données et en les amplifiant, les chercheurs ont créé une expérience auditive extraordinaire qui dévoile les merveilles cachées de l’univers.

Chaque extrait sonore, allant de 20 secondes à près d'une minute, dévoile un aspect unique du cosmos, faisant fi de la notion de silence dans l'espace. Contrairement aux idées reçues, le son peut effectivement être entendu dans de bonnes conditions. Bien que le vide limite la propagation traditionnelle des ondes sonores, certains environnements cosmiques, tels que les amas de galaxies riches en gaz, offrent un paysage sonore intrigant.

La précédente exploration du son dans l'espace par la NASA a brisé l'idée fausse selon laquelle le vide est dépourvu de son. L’agence a dévoilé des sons captivants capturés depuis un trou noir, démontrant que les ondes sonores peuvent se répercuter dans ces étonnantes entités cosmiques. De plus, les scientifiques ont découvert l’intensité impressionnante des ondes sonores du Soleil. Si ces ondes traversaient l’espace, elles généreraient un niveau stupéfiant de 100 dB au moment où elles atteindraient la Terre, selon l’Académie américaine d’audiologie.

Par le biais du son, la NASA stimule notre imagination et nous invite à comprendre les mystères qui se cachent au-delà des frontières de notre planète. Offrant une fenêtre sur l’immensité écrasante et la nature énigmatique de l’espace, ces sons sinistres résonnent à la fois avec admiration et fascination.

FAQ

Y a-t-il du son dans l'espace ?

Au sens traditionnel, les ondes sonores ne peuvent pas traverser le vide de l’espace. Cependant, dans certaines circonstances, le son peut se manifester dans l’espace, notamment dans des environnements riches en gaz, comme les amas de galaxies.

Comment les sons spatiaux sont-ils capturés ?

Les sons spatiaux sont capturés à l’aide d’instruments spécialisés à bord des vaisseaux spatiaux. Ces instruments convertissent les données spatiales en sons audibles grâce à un processus appelé sonification.

Les humains peuvent-ils entendre les sons de l’espace ?

Alors que les humains ne peuvent pas entendre les sons dans le vide de l’espace en raison de l’absence d’air, la NASA traduit ces sons en fréquences que nos oreilles peuvent percevoir. Cela nous permet d’explorer et d’apprécier la symphonie cosmique qui existe bien au-delà de notre planète.