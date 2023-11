L’espace dévoile les mystères d’une « main cosmique fantomatique »

By

Des images aux rayons X récemment publiées par la NASA ont révélé une vue captivante dans l’espace qui pourrait facilement être confondue avec les os d’une « main cosmique fantomatique ». Ces images étranges, capturées par deux des télescopes spatiaux à rayons X de la NASA, représentent les restes d'une étoile effondrée qui continue d'exister grâce à des particules énergétiques de matière et d'antimatière.

Les scientifiques ont identifié la structure comme étant un remarquable champ magnétique en forme de main situé à environ 16,000 1,500 années-lumière de la Terre. Cette « main cosmique » est en réalité le résidu d’une étoile géante qui n’avait plus de combustible nucléaire il y a environ XNUMX XNUMX ans. L’effondrement ultérieur de l’étoile a entraîné la formation d’une étoile à neutrons, un objet incroyablement dense. L'étoile à neutrons, ainsi que ses puissants champs magnétiques appelés pulsars, génèrent des jets de matière et d'antimatière qui s'éloignent des pôles de l'étoile, créant un phénomène appelé « nébuleuse du vent du pulsar ».

Cette nébuleuse spécifique du vent pulsar, nommée MSH 15-52, présente une ressemblance frappante avec les os d'une main humaine. Il a été initialement détecté par l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA en 2001. Aujourd'hui, le tout nouveau télescope à rayons X de la NASA, l'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), a passé 17 jours à observer MSH 15-52, collectant la plus longue durée de données. pour un seul objet depuis son lancement en décembre 2021.

En combinant les capacités d’imagerie des deux télescopes, les scientifiques de la NASA ont créé une carte du champ magnétique à l’intérieur de la « main ». Les particules chargées responsables des émissions de rayons X suivent les lignes du champ magnétique, façonnant ainsi la structure globale de la nébuleuse. Cette caractéristique unique fournit des informations précieuses sur la distribution et le comportement des particules énergétiques à proximité du pulsar.

Un aspect intrigant de MSH 15-52 est un jet de rayons X brillant émanant du pulsar et s’étendant vers la région du « poignet » de la nébuleuse. La polarisation des rayons X révèle que le champ magnétique à proximité de la base du jet est turbulent et complexe. Cependant, à mesure que le jet progresse, les lignes du champ magnétique se redressent, ce qui entraîne une polarisation plus uniforme.

Ces résultats suggèrent que les particules reçoivent un regain d’énergie dans les régions turbulentes proches du pulsar, puis se déplacent vers des zones présentant un champ magnétique plus uniforme le long du poignet, des doigts et du pouce de la « main cosmique ». L’équipe de scientifiques impliquée dans l’étude a également découvert des champs magnétiques similaires dans d’autres nébuleuses à vent de pulsar, telles que « Vela » et « Crabe », indiquant que ce phénomène pourrait être courant dans ces types d’objets célestes.

La découverte de structures cosmiques aussi extraordinaires améliore notre compréhension des mécanismes à l’origine de l’accélération des particules et du cycle de vie de la matière et de l’antimatière autour des pulsars. Alors que les scientifiques continuent d’explorer les mystères cachés dans les profondeurs de l’espace, ces découvertes nous rapprochent du déchiffrement de la nature énigmatique de l’univers.

QFP

Qu'est-ce qu'une nébuleuse du vent pulsar ?

Une nébuleuse à vent pulsar est un objet céleste créé par l'interaction entre un pulsar (une étoile à neutrons en rotation hautement magnétisée) et le milieu interstellaire environnant. Le pulsar libère des jets de matière et d’antimatière, qui créent une nébuleuse de vent pulsar lorsqu’ils interagissent avec l’environnement.

À quelle distance se trouve MSH 15-52 de la Terre ?

MSH 15-52, la nébuleuse de la « main cosmique fantomatique », est située à environ 16,000 XNUMX années-lumière de la Terre.

Qu'est-ce que l'explorateur de polarimétrie à rayons X par imagerie (IXPE) ?

L'Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) est le dernier télescope à rayons X de la NASA. Il est conçu pour mesurer la polarisation des émissions de rayons X provenant de diverses sources cosmiques, ce qui fournit des informations précieuses sur les champs magnétiques dans ces régions.

Existe-t-il des champs magnétiques similaires dans d’autres nébuleuses à vent de pulsar ?

Oui, les scientifiques ont détecté des champs magnétiques similaires dans d’autres nébuleuses à vent de pulsar telles que les nébuleuses « Vela » et « Crabe ». Cette découverte suggère que ces champs magnétiques pourraient être des caractéristiques communes à ces types d’objets célestes.

(Source : NASA)