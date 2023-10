Projet Daily Minor Planet de la NASA : aidez à découvrir de nouveaux astéroïdes et à les suivre

La NASA a mis en place le Daily Minor Planet Project, un programme qui permet aux astronomes et aux observateurs du ciel de contribuer à la découverte et au suivi des astéroïdes. Avec de nombreux télescopes spatiaux et terrestres à sa disposition, la NASA a fait des progrès significatifs dans l’identification et l’étude de ces anciennes roches spatiales.

Pour contribuer à cet effort continu, la NASA s'appuie sur le Catalina Sky Survey, financé par la NASA et basé à l'Université de l'Arizona. Cette étude capture chaque nuit près de 1000 XNUMX images du ciel nocturne, ce qui génère un grand volume de données à analyser. Cependant, le personnel manque pour étudier ces images en détail.

En participant au Daily Minor Planet Project, toute personne intéressée par l'astronomie peut contribuer aux efforts de suivi des astéroïdes de la NASA. Après avoir examiné une image, il suffit aux participants de cliquer sur un bouton oui ou non pour déterminer si un astéroïde est présent. De plus, ils peuvent fournir des commentaires si nécessaire avant de passer à l’image suivante.

Dans une récente mise à jour, la NASA a divulgué des informations sur l’approche d’un astéroïde. La roche spatiale désignée, l'astéroïde 2023 TG, fera son approche la plus proche de la Terre le 6 octobre. Au cours de cette rencontre, elle se trouvera à une distance de 691,000 26,006 kilomètres de la surface de notre planète. Voyageant à une vitesse remarquable de XNUMX XNUMX kilomètres par heure, il est plus rapide qu'un missile balistique hypersonique.

Heureusement, la NASA a confirmé que l’astéroïde 2023 TG ne constitue pas une menace significative. Les critères de classification d'un corps céleste comme objet potentiellement dangereux incluent une taille supérieure à 492 pieds et une distance de la Terre inférieure à 7.5 millions de kilomètres. Cependant, cet astéroïde particulier ne mesure que 26 pieds de large, ce qui équivaut à la taille d’un bus.

L'astéroïde 2023 TG appartient au groupe Apollo des astéroïdes géocroiseurs, caractérisés par leurs demi-grands axes plus grands que celui de la Terre. Ces astéroïdes portent le nom de l'astéroïde Apollo de 1862, une roche spatiale colossale découverte par Karl Reinmuth dans les années 1930.

Avec l’aide d’astronomes et d’observateurs du ciel du monde entier, la NASA continue d’élargir ses connaissances sur les astéroïdes et d’améliorer notre compréhension de ces objets célestes fascinants.

