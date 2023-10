La NASA reporte la mission Psyché visant à explorer un astéroïde riche en métaux

La NASA a annoncé le report de sa mission Psyché, qui vise à explorer l'astéroïde riche en métaux situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Initialement prévue pour le 5 octobre, la mission décollera désormais le 12 octobre. Ce retard permettra à l'équipe de la NASA de terminer la vérification des paramètres utilisés pour contrôler les propulseurs à gaz froid à l'azote du vaisseau spatial. Ces propulseurs sont essentiels pour divers aspects de la mission, notamment l’orientation du vaisseau spatial et la gestion de l’élan.

Les paramètres des propulseurs ont été ajustés en raison des prévisions de température mises à jour. Il est crucial de garantir que les propulseurs fonctionnent dans des limites de température spécifiées pour leur fonctionnalité à long terme. Les activités de vérification impliquent de réexécuter les simulations et d’affiner les ajustements si nécessaire. Une revue de l'état de préparation au vol a été menée le 28 septembre pour fournir des mises à jour sur l'état de la mission et certifier l'état de préparation pour les préparatifs de lancement.

La mission Psyché offre des informations précieuses sur la formation planétaire. Après avoir échappé à la gravité terrestre, le vaisseau spatial entreprendra un voyage de six ans jusqu'à l'astéroïde grâce à la propulsion électrique solaire. Ce système accélère et expulse les atomes chargés de gaz xénon, propulsant doucement le vaisseau spatial. L'astéroïde Psyché présente une opportunité unique d'explorer un corps riche en métaux qui pourrait être un vestige du noyau d'un planétésimal. Une fois que le vaisseau spatial aura atteint Psyché, il passera environ 26 mois en orbite autour de l’astéroïde, collectant des images et des données à des fins d’analyse scientifique.

Cette mission est très prometteuse pour comprendre les origines et la composition des astéroïdes et la formation planétaire. En étudiant Psyché, les scientifiques espèrent découvrir l’histoire et la composition de cet astéroïde riche en métaux, ce qui pourrait fournir des informations précieuses sur notre propre Terre et sur la formation d’autres planètes rocheuses.

Sources:

– IANS. (sd). La NASA retarde d’une semaine sa mission d’exploration de l’astéroïde métallique Psyché. Extrait de [URL]

– NASA. (sd). Psyché : Voyage dans un monde métallique. Extrait de [URL]