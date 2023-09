La ville de New York coule sous son propre poids, révèle un rapport de la NASA

Selon un nouveau rapport de la NASA, la ville de New York s'enfonce sous la masse de son propre poids, certaines zones connaissant des taux de naufrage plus rapides que d'autres. Des chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA et de l'Université Rutgers ont identifié des endroits clés dans les cinq arrondissements de la ville qui coulent à un rythme plus rapide que la moyenne de la ville de 1.6 millimètres par an.

L’aéroport de LaGuardia et le stade Arthur Ashe font partie des zones qui coulent le plus rapidement. De 2016 à 2023, les pistes de LaGuardia coulaient à un rythme de 3.7 millimètres par an, tandis que le stade Arthur Ashe coulait à un rythme de 4.6 millimètres par an. Ces zones ont toutes deux été construites sur d’anciennes décharges, ce qui peut expliquer leurs taux d’affaissement plus élevés.

Le rapport souligne également la menace d’une élévation du niveau de la mer, qui exacerbe le problème des naufrages à New York. La ville a déjà été confrontée à des inondations côtières dues à des ouragans et à des tempêtes, la super tempête Sandy ayant causé des dégâts importants en 2012. Les chercheurs soulignent le défi permanent que représente la protection des populations et des biens côtiers contre ces inondations, en particulier avec l'impact supplémentaire de l'élévation du niveau de la mer.

Outre LaGuardia et le stade Arthur Ashe, d'autres zones de la ville qui s'enfoncent plus rapidement que la moyenne comprennent la moitié sud de Governors Island, Midland et South Beach à Staten Island, et Arverne by the Sea dans le sud du Queens.

Ce rapport intervient après que le United States Geological Survey a découvert que le poids des bâtiments de la ville de New York, qui dépasse 1.7 billion de livres, fait lentement céder la ville sous son propre poids. Le naufrage de ces sites clés soulève des inquiétudes quant à la stabilité à long terme des infrastructures de la ville et la nécessité de mesures proactives pour résoudre ce problème.

Source : rapport de la NASA, New York Post, United States Geological Survey