Le mystérieux jet stream de Jupiter découvert par le télescope spatial James Webb de la NASA

Le télescope spatial James Webb de la NASA a capturé une image d'une caractéristique jusqu'alors inconnue de l'atmosphère de Jupiter. L'image révèle un jet stream à grande vitesse qui s'étend sur plus de 3,000 XNUMX miles et se situe au-dessus des principaux ponts nuageux à l'équateur de Jupiter.

L'auteur principal Ricardo Hueso, de l'Université du Pays Basque à Bilbao, en Espagne, a exprimé sa surprise face à cette découverte, déclarant : « Ce que nous avons toujours vu comme des brumes floues dans l'atmosphère de Jupiter apparaissent maintenant comme des caractéristiques nettes que nous pouvons suivre avec la vitesse rapide de la planète. rotation."

Le jet stream représente un système météorologique dynamique et rapide sur Jupiter. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les atmosphères complexes et en constante évolution des géantes gazeuses comme Jupiter.

L'image capturée par le télescope spatial James Webb fournit des détails époustouflants sur les sommets des nuages, les aurores et les anneaux pâles de Jupiter. Cela fait partie d’une étude plus vaste menée par la NASA pour comprendre les processus et les caractéristiques complexes de la géante gazeuse.

La découverte du courant-jet ajoute à notre connaissance de la dynamique atmosphérique de Jupiter et souligne l'importance des télescopes avancés comme le télescope spatial James Webb pour percer les mystères de notre univers.

(Source : NASA)

Définitions:

– Jet Stream : courant d'air étroit et à grande vitesse présent dans l'atmosphère terrestre, souvent responsable des conditions météorologiques et du mouvement de l'air.

– Géante gazeuse : Grande planète composée principalement d’hydrogène et d’hélium, comme Jupiter et Saturne.

Sources:

– NASA : https://www.nasa.gov/