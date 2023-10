Une nouvelle image de la NASA montre une éclipse solaire annulaire au-dessus de l'Amérique du Nord

Une image récente publiée par la NASA montre le moment incroyable où des millions d'Américains ont été témoins d'une éclipse solaire annulaire le 14 octobre. L'image, capturée par l'imageur EPIC de la NASA à bord du Deep Space Climate Observatory, montre la Terre s'assombrit lorsque la lune passe devant le soleil.

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque l'ombre de la Lune traverse la Terre, créant un effet « anneau de feu » pour ceux qui se trouvent au bon endroit au bon moment. Cette éclipse particulière était importante car elle traversait les États-Unis, ce qui ne s'était pas produit depuis 2012.

L'image a été prise depuis un point situé à environ 1.5 million de kilomètres de la Terre, entre le soleil et notre planète. Cette perspective fait apparaître la lune plus petite dans le ciel qu’elle ne l’est en réalité. La trajectoire de l'éclipse a commencé dans l'Oregon et s'est déplacée vers le sud-est, avec une visibilité dans l'Oregon, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique, le Texas, certaines parties de la Californie, de l'Idaho, du Colorado et de l'Arizona.

L'ombre de l'éclipse totale s'est produite à 11 h 58, heure avancée du Centre, et n'a pu être vue que par ceux qui portaient des lunettes appropriées. Il est important de protéger vos yeux lorsque vous observez une éclipse solaire pour éviter tout dommage.

Alors que la prochaine éclipse annulaire prévue aux États-Unis est prévue pour le 21 juin 2039, une éclipse solaire totale obscurcira le ciel du Texas au Maine le 8 avril 2024. Gardez un œil sur ces événements célestes étonnants !

