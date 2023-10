L'échantillon OSIRIS-REx de l'astéroïde Bennu de la NASA révèle des preuves des éléments constitutifs de la vie

By

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a récemment livré un échantillon de terre provenant de l'astéroïde Bennu, et les scientifiques l'ont étudié pour recueillir des informations sur la naissance du système solaire et le potentiel de vie sur Terre. Après seulement quelques semaines d’analyse, les chercheurs ont déjà trouvé des indications sur les éléments constitutifs de la vie.

Les roches noires de l'échantillon sont riches en carbone et il existe des preuves d'eau piégée dans les minéraux. Les scientifiques ont utilisé une gamme d'instruments, notamment des microscopes électroniques à balayage, l'infrarouge, la diffraction des rayons X et l'analyse d'éléments chimiques, pour obtenir un premier aperçu de la composition du régolithe, ou terre rocheuse, de Bennu. Ils se sont concentrés sur les matériaux trouvés sur le dispositif de collecte et sur le bidon, car l'intérieur du bidon n'a pas encore été ouvert.

Les premiers résultats d'un modèle informatique 3D d'une particule indiquent une quantité importante de carbone et des traces d'eau, bien que l'eau ne soit pas sous forme liquide mais plutôt piégée dans des minéraux. L’échantillon lui-même apparaît noir et rocheux, probablement en raison de la forte abondance de carbone et de la présence de magnétite, un minéral commun trouvé sur Terre.

À l’avenir, les scientifiques ont 12 hypothèses majeures sur l’échantillon, qu’ils visent à analyser et à interpréter plus en détail. Cette analyse mettra en lumière la présence de composés organiques nécessaires à la vie et donnera un aperçu de l'histoire du système solaire. Des parties du régolithe seront envoyées à d’autres institutions tandis que la majeure partie sera préservée pour de futures recherches, permettant ainsi aux générations futures de scientifiques de faire d’autres découvertes.

Bien que ces premières découvertes ne soient qu’un début et qu’il y ait encore beaucoup à apprendre dans les semaines, mois et années à venir, l’équipe OSIRIS-REx est optimiste quant au fait que l’échantillon promet des découvertes spectaculaires.

