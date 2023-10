Explorer l'astéroïde Apophis : la mission OSIRIS-APEX de la NASA

La NASA et l'Université de l'Arizona ont redirigé leur vaisseau spatial OSIRIS-REx pour étudier l'astéroïde Apophis dans le cadre d'une mission prolongée. Apophis, du nom du dieu égyptien du mal, a suscité l'inquiétude lorsque les astronomes ont découvert qu'il pourrait potentiellement entrer en collision avec la Terre en 2029. Cependant, des prévisions récentes indiquent qu'un tel impact est très improbable.

Le 13 avril 2029, Apophis passera près de la Terre, visible aux jumelles depuis l'est de l'océan Atlantique. Profitant de ce survol, la mission OSIRIS-REx de la NASA a été transformée en OSIRIS-APEX, avec pour objectif d'étudier Apophis en détail.

La mission initiale d'OSIRIS-REx était de collecter des échantillons de l'astéroïde Bennu et de les ramener sur Terre. Avec ses échantillons stockés en toute sécurité au Johnson Space Center de la NASA, le vaisseau spatial est désormais équipé pour orbiter autour d'Apophis et effectuer des opérations de proximité. Bien que le prélèvement d'échantillons ne soit plus possible, la mission vise à étudier la topographie d'Apophis et à observer tout changement potentiel dans sa trajectoire provoqué par son approche rapprochée de la Terre.

L’approche rapprochée de 2029 offrira une opportunité unique d’exploration et de découverte scientifique. L'équipe chargée de la dynamique de vol du vaisseau spatial a déterminé l'emplacement précis dans le champ de gravité terrestre où OSIRIS-APEX peut être manœuvré pour rencontrer Apophis. Cette manœuvre d’assistance gravitationnelle permettra au vaisseau spatial d’étudier l’astéroïde à proximité.

Même si la Terre ne sera pas affectée par l'approche rapprochée d'Apophis, la force de marée de notre planète pourrait déclencher des processus géologiques sur l'astéroïde lui-même, tels que des glissements de terrain. De plus, le survol pourrait modifier l’orbite d’Apophis autour du Soleil, entraînant sa reclassification du groupe d’Aton au groupe d’astéroïdes Apollo.

En résumé, la mission OSIRIS-APEX de la NASA présente une opportunité unique d'étudier l'astéroïde Apophis lors de son approche rapprochée en 2029. En observant sa topographie et les changements potentiels de trajectoire, les scientifiques espèrent acquérir de nouvelles connaissances sur la nature et le comportement des astéroïdes géocroiseurs.

Sources:

– Mission OSIRIS-REx de la NASA

– Centre d'études sur les objets géocroiseurs de la NASA