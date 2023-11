La NASA reçoit la 13e opinion d'audit sans réserve consécutive et démontre son engagement en faveur de la responsabilité budgétaire

By

La NASA, la National Aeronautics and Space Administration, a une fois de plus reçu une opinion non modifiée, ou « sans réserve », d'un auditeur externe sur ses états financiers de l'exercice 2023. C'est la 13ème année consécutive que l'agence obtient cette distinction.

L'opinion d'audit certifie que la NASA adhère aux principes comptables généralement reconnus pour les agences fédérales, garantissant ainsi que ses états financiers et ses rapports budgétaires sont exacts et fiables. Cela réaffirme l'engagement de la NASA en faveur d'une gestion responsable de l'argent des contribuables américains.

Sous la direction de l'administrateur de la NASA Bill Nelson et de la directrice financière Margaret Vo Schaus, l'agence a continuellement fait preuve de transparence et de responsabilité dans ses opérations financières. Cet engagement envers les pratiques d'information financière est essentiel au succès de la NASA et garantit que le public américain peut avoir confiance dans les objectifs et les missions de l'agence.

Outre l'opinion de l'audit externe, le rapport financier de l'Agence récemment publié comprend des informations supplémentaires cruciales et des résultats de performance de haut niveau. Ce rapport complet offre des informations précieuses sur les performances financières de la NASA et met en évidence les contributions significatives que l'agence apporte dans divers domaines.

Le plan stratégique de la NASA sert de fondement à sa mission et à ses objectifs de performance, et le rapport financier de l'agence 2023 reflète les progrès de l'agence dans la réalisation de ces objectifs. Le rapport présente les avancées de la NASA dans des domaines clés tels que l'exploration spatiale, la recherche sur le changement climatique, le développement de technologies spatiales et le programme révolutionnaire Artemis.

En utilisant une technologie de pointe comme le télescope spatial James Webb, en se concentrant sur la recherche sur le changement climatique, en promouvant la diversité, l'équité, l'inclusion et l'accessibilité et en stimulant la croissance économique, la NASA continue de montrer la voie en matière d'exploration spatiale.

Pour plus d'informations sur le budget et la gestion financière de la NASA, veuillez visiter Site officiel de la NASA.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Quel est l’objectif d’une opinion d’audit externe ?

Une opinion d'audit externe est réalisée par un auditeur indépendant pour évaluer les états financiers d'une organisation et fournir une assurance quant à leur exactitude et leur conformité aux principes comptables.

Q : Comment la NASA fait-elle preuve de responsabilité financière ?

La NASA fait preuve de responsabilité financière grâce à des pratiques d'information financière transparentes, en adhérant aux principes comptables et en garantissant des informations précises et fiables sur ses activités fiscales.

Q : Quelle est l’importance de recevoir une opinion « sans réserve » d’un auditeur externe ?

Recevoir une opinion « sans réserve » d'un auditeur externe indique que les états financiers d'une organisation sont exempts d'anomalies significatives et sont conformes aux normes comptables pertinentes. Il met en valeur l’engagement de l’organisation en faveur de la responsabilité et de la transparence financières.

Q : Quel est le plan stratégique de la NASA ?

Le plan stratégique de la NASA décrit les objectifs et les priorités à long terme de l'agence. Il sert de feuille de route pour atteindre ses objectifs de mission et de performance, qui englobent divers domaines tels que l'exploration spatiale, la recherche, le développement technologique, etc.