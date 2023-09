Une capsule de la NASA s'apprête à atterrir dans le désert de l'Utah avec les plus gros échantillons d'astéroïdes jamais collectés

By

Une capsule de la NASA devrait atterrir dimanche dans le désert de l'Utah, emportant avec elle les plus gros échantillons d'astéroïdes jamais collectés. La sonde Osiris-Rex, lancée en 2016, a atterri sur l'astéroïde Bennu et a collecté environ neuf onces de poussière à sa surface. Les scientifiques sont impatients d’étudier l’échantillon afin de mieux comprendre la formation de notre système solaire et comment la Terre est devenue habitable. L’échantillon fournira également des informations sur les types d’astéroïdes qui pourraient constituer une menace pour la Terre.

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a décrit le retour de l'échantillon comme étant « historique » et comparable aux roches lunaires d'Apollo renvoyées sur Terre. Le retour de la capsule impliquera une manœuvre dangereuse, avec une descente enflammée dans l'atmosphère terrestre. La capsule ralentira sa descente avec deux parachutes, avec le risque d’un « atterrissage brutal » s’ils ne se déploient pas correctement. En cas de succès, l’échantillon sera transporté au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas.

La communauté scientifique attend avec impatience les résultats de l'analyse de l'échantillon, qui seront annoncés lors d'une conférence de presse le 11 octobre. La majorité de l'échantillon sera conservée pour des études futures, tandis qu'une partie sera utilisée pour des expériences immédiates. Une partie de l'échantillon sera également envoyée au Japon et au Canada, partenaires de la mission.

L'étude des astéroïdes est cruciale pour comprendre la formation et l'évolution du système solaire. Les scientifiques pensent que les astéroïdes ont apporté de la matière organique et potentiellement de l’eau à la Terre, contribuant ainsi au développement de la vie. Bennu, en particulier, présente un intérêt en raison de sa riche composition en carbone et de la présence de molécules d'eau enfermées dans des minéraux. Comprendre la composition de Bennu pourrait également être important pour les futures tentatives visant à atténuer le risque de collision d'un astéroïde avec la Terre.

