Révolutionner l'exploration spatiale : la puissance du système de propulsion électrique avancé (AEPS)

La NASA et la société aérospatiale Aerojet Rocketdyne ont récemment franchi une étape importante dans l'exploration spatiale. Le système de propulsion électrique avancé (AEPS) a passé avec succès les tests de qualification, consolidant ainsi sa position de propulseur de propulsion électrique le plus puissant actuellement en production.

L'AEPS utilise du gaz xénon ionisé comme propulseur, offrant un avantage distinct par rapport à la propulsion chimique traditionnelle. Avec une capacité de 12 kilowatts, AEPS a le potentiel d’alimenter plus de 1,330 XNUMX ampoules LED. Cette capacité de puissance accrue ouvre des possibilités illimitées pour les futures missions spatiales, permettant aux vaisseaux spatiaux de voyager plus loin et plus rapidement.

Un aspect remarquable de l’AEPS est la façon dont il diffère des systèmes de propulsion conventionnels. Au lieu de s’appuyer sur l’énergie immédiate des propulseurs liquides, l’AEPS utilise la propulsion ionique, ce qui produit un panache d’échappement bleu distinct. Même s’il n’offre pas de bouffées d’énergie immédiates, le système offre des durées beaucoup plus longues et une efficacité accrue, ce qui le rend parfait pour les missions spatiales prolongées.

La prochaine station spatiale Gateway de la NASA devrait bénéficier de l’intégration de l’AEPS. Trois propulseurs AEPS seront montés sur l'élément de puissance et de propulsion de la station, permettant à la station de maintenir son orbite autour de la Lune, d'établir des communications à haut débit avec la Terre et d'alimenter l'ensemble de l'avant-poste. Prévu pour un lancement en 2025, Gateway jouera un rôle essentiel dans les missions Artemis de la NASA vers le pôle sud lunaire.

Bien que l'AEPS soit actuellement adapté aux besoins spécifiques de Gateway, sa polyvalence suggère des applications potentielles pour les missions dans l'espace lointain à l'avenir. Il est important de noter que l’AEPS représente un bond en avant significatif dans la technologie de propulsion électrique, mais ce n’est pas la seule option disponible. La propulsion électrique nucléaire (NEP), qui utilise un réacteur nucléaire pour générer de la poussée, offre une alternative aux systèmes solaires comme l'AEPS.

La NASA a fait ses preuves en matière d'utilisation de la propulsion électrique dans des missions dans l'espace lointain, la mission Dawn vers Cérès et Vesta étant la première à utiliser un système de propulsion ionique. Plus récemment, la mission Psyché, lancée en octobre 2021, utilise la propulsion électrique solaire pour son voyage visant à étudier l'astéroïde 16 Psyché, couvrant une distance stupéfiante de 3.6 milliards de kilomètres.

La qualification réussie de l’AEPS apporte un regain d’optimisme pour l’avenir des systèmes de propulsion électrique. À mesure que les progrès technologiques se poursuivent, des solutions comme l’AEPS ont le potentiel de propulser l’humanité plus loin dans le cosmos, ouvrant ainsi de nouvelles frontières scientifiques et ouvrant la voie à des découvertes extraordinaires.

QFP

Comment fonctionne le système de propulsion électrique avancé (AEPS) ?

L'AEPS utilise du gaz xénon ionisé comme propulseur, qui est accéléré par un champ électrique pour générer une poussée. Cette méthode de propulsion ionique offre une plus grande efficacité et des durées plus longues par rapport à la propulsion chimique traditionnelle.

Quel est le but de l’AEPS dans la station spatiale Gateway de la NASA ?

L'AEPS sera monté sur l'élément de puissance et de propulsion de Gateway pour aider à maintenir l'orbite de la station autour de la Lune, à établir les communications avec la Terre et à fournir de l'énergie à l'ensemble de l'avant-poste.

Quand la station spatiale Gateway de la NASA sera-t-elle lancée ?

Le lancement de Gateway est prévu pour 2025. Il constituera un élément crucial des missions Artemis de la NASA vers le pôle sud lunaire.

Quelles autres technologies de propulsion électrique sont disponibles ?

En plus des systèmes de propulsion électrique solaire comme l'AEPS, la propulsion électrique nucléaire (NEP) est une alternative qui utilise un réacteur nucléaire pour générer de la poussée. Les deux options présentent des avantages et des applications uniques dans l’exploration spatiale.

La propulsion électrique a-t-elle été utilisée lors de précédentes missions dans l’espace lointain ?

Oui, la mission Dawn de la NASA vers Cérès et Vesta a été la première à utiliser un système de propulsion ionique. La mission Psyché, lancée en 2021, utilise également la propulsion électrique solaire pour son voyage vers l'astéroïde 16 Psyché.