Le mystère des exoplanètes de taille moyenne disparues : nouvelles perspectives et explications possibles

Les astronomes ont étudié les exoplanètes à l’aide de grands télescopes et ont fait une découverte intrigante : une absence significative d’exoplanètes de taille moyenne dans l’espace. Bien qu’il existe actuellement plus de 5,500 1.75 exoplanètes confirmées, et que des milliers d’autres sont à l’étude, les astronomes estiment qu’il devrait y avoir bien plus de milliards de planètes dans l’univers. Ce groupe d’exoplanètes manquant se situe entre les super-Terres, qui font jusqu’à XNUMX fois la taille de la Terre, et les mini Neptunes, qui font le double, voire le quadruple, de la taille de la Terre.

L’absence d’exoplanètes de taille moyenne est récemment devenue le sujet d’une étude publiée dans The Astronomical Journal. L'équipe de recherche, dirigée par Jessie Christiansen, chercheuse au Centre de traitement et d'analyse infrarouge de Caltech, a examiné deux amas d'étoiles de la Voie lactée à l'aide des données du télescope spatial Kepler de la NASA. Ces amas d'étoiles, connus sous le nom de Praesepe et Hyades, ont fourni des informations précieuses sur l'écart de taille particulier observé dans la catégorie des exoplanètes de taille moyenne.

L'équipe a proposé deux explications possibles pour cet écart. Premièrement, ils suggèrent que certains mini-Neptunes pourraient effectivement rétrécir avec le temps. Si une planète n’a pas suffisamment de masse et de force gravitationnelle, son atmosphère peut être progressivement perdue en raison des radiations émises par son noyau, la faisant rétrécir jusqu’à atteindre la taille d’une super-Terre. Ce processus se produirait probablement environ 1 milliard d’années après le début de la vie d’une planète.

Alternativement, les chercheurs proposent l’influence de la photoévaporation. Ce phénomène se produit au cours des 100 premiers millions d'années d'une planète, lorsque son atmosphère est emportée par le rayonnement de son étoile hôte. Cela peut être comparé à pointer un sèche-cheveux vers un glaçon. L’équipe penche pour la première explication, car les systèmes stellaires observés ont été estimés âgés de 600 à 800 millions d’années, et si la photoévaporation en était la cause, elle se serait probablement produite beaucoup plus tôt.

Pour percer définitivement le mystère des exoplanètes de taille moyenne manquantes, des études et des observations plus approfondies seront nécessaires. Les scientifiques devront mener des recherches de suivi pour valider ou réfuter les résultats de cette étude et faire la lumière sur la véritable nature de l’écart de taille dans la population des exoplanètes de taille moyenne.

QFP

Q : Que sont les exoplanètes ?



R : Les exoplanètes sont des planètes qui gravitent autour d’étoiles autres que le Soleil.

Q : Quel est l’écart de taille entre les exoplanètes de taille moyenne ?



R : L’écart de taille fait référence à l’absence d’exoplanètes qui font environ 1.5 à 2 fois la taille de la Terre, se situant entre les super-Terres et les mini Neptunes.

Q : Que sont les super-Terres et les mini Neptune ?



R : Les super-Terres sont des exoplanètes qui font jusqu’à 1.75 fois la taille de la Terre, tandis que les mini Neptunes font le double, voire quadruplent, de la taille de la Terre.

Q : Quelles sont les explications possibles de la disparition des exoplanètes de taille moyenne ?



R : Les deux hypothèses principales sont que certaines mini-Neptunes rétrécissent avec le temps en raison de la perte de leur atmosphère, ou que la photoévaporation, où l'atmosphère d'une planète est emportée par le rayonnement de son étoile hôte, joue un rôle.

Q : Quelles recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’écart de taille ?



R : Des études et des observations supplémentaires sont nécessaires pour valider les résultats de cette recherche et fournir des informations plus approfondies sur les exoplanètes de taille moyenne manquantes.