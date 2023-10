La sonde de la NASA commence son voyage vers le mystérieux astéroïde Psyché du monde métallique

Un vaisseau spatial de la NASA nommé Psyché a été lancé dans l'espace depuis Cap Canaveral en Floride pour visiter un astéroïde appelé 16 Psyché. On pense que ce monde métallique est composé jusqu’à 60 % de fer et de nickel, peut-être le noyau restant d’un objet semblable à une planète. Psyché entreprendra un voyage de six ans et 3.5 milliards de kilomètres jusqu'à sa destination, située dans la région située entre les orbites de Mars et de Jupiter.

La mission vise à fournir de nouvelles informations sur la composition et la structure des astéroïdes. Sur le million et demi d'astéroïdes connus dans le système solaire, neuf seulement partagent des propriétés similaires à celles de Psyché, ce qui en fait un objet d'étude rare et important. Le vaisseau spatial orbitera autour de Psyché à différentes distances pour cartographier sa forme, sa structure interne et sa composition à son arrivée en août 2029.

Les scientifiques anticipent les découvertes qui seront faites lors de cette mission. Les impacts de petits micrométéoroïdes à grande vitesse sur des objets métalliques dans l'espace devraient créer une apparence hérissée, qui pourrait être observée à la surface de Psyché. Des composants supplémentaires, potentiellement vert jaunâtre et riches en soufre, ont également été détectés. Des instruments d'astronomie seront utilisés pour recueillir des données et établir la véritable nature de Psyché, notamment en déchiffrant son champ magnétique.

La composition unique de Psyché a suscité l'intérêt pour les opportunités minières potentielles dans l'espace. La valeur possible des ressources de l'astéroïde est estimée à des milliards de dollars. Cependant, les experts suggèrent que le développement d’une telle industrie est encore loin dans le futur et bénéficierait principalement aux missions de voyage spatial en utilisant des matériaux extraits pour le carburant et l’exploration de l’espace lointain.

La mission Psyché testera et évaluera également deux technologies à des fins d’exploration spatiale future. Le vaisseau spatial utilisera une propulsion électrique, utilisant l’énergie solaire pour accélérer un flux de gaz xénon pour la poussée. De plus, des faisceaux laser seront utilisés pour augmenter le taux de transmission des données.

La NASA s'est engagée à rendre toutes les images de Psyché accessibles au public dans la demi-heure suivant son retour sur Terre.

