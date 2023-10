Une nouvelle sonde de la NASA se lance dans un voyage vers un monde mystérieux du métal

Une nouvelle sonde de la NASA a été lancée depuis Cap Canaveral en Floride pour visiter un objet intrigant de notre système solaire. Le vaisseau spatial, nommé Psyché, est en route vers 16 Psyché, un astéroïde composé jusqu'à 60 % de fer et de nickel. Les scientifiques pensent que cet astéroïde pourrait être le noyau d’un objet semblable à une planète dont les couches rocheuses ont été enlevées. Psyché est le plus grand objet connu de ce type et devrait fournir de nouvelles informations sur la composition et la structure des mondes métalliques dans l'espace.

Le professeur Lindy Elkins-Tanton, chercheur principal de l'Arizona State University, a exprimé son enthousiasme à l'idée de visiter un monde qui n'a jamais été vu de près auparavant. Le vaisseau spatial devrait atteindre 16 Psyché en août 2029, date à laquelle il orbitera autour de l’astéroïde à différentes distances pour cartographier sa forme et analyser sa structure et sa composition internes. Les images capturées au cours de cette mission devraient être captivantes.

Les scientifiques sont particulièrement intéressés par la manière dont la surface de l'astéroïde a été affectée par les micrométéoroïdes présents dans l'espace, qui peuvent donner aux objets métalliques une apparence hérissée au fil du temps. Ces impacts pourraient avoir créé une couche de sable métallique à la surface de Psyché. Les télescopes ont également détecté des composants supplémentaires sur l'astéroïde, notamment des roches vert jaunâtre riches en soufre, ainsi que des falaises métalliques formées par le refroidissement et la fissuration sur des milliards d'années.

Il existe deux théories principales sur l’origine de Psyché. L’un suggère qu’il s’agit du noyau exposé d’une planète en faillite, tandis que l’autre propose qu’il s’agisse d’un corps primordial non fondu constitué des premiers matériaux du système solaire. Les instruments du vaisseau spatial aideront à déterminer la vérité sur la formation de l’astéroïde. Si Psyché est effectivement le noyau d'une planète en faillite, elle pourrait présenter un champ magnétique « fossile », similaire au noyau liquide de la Terre.

Outre sa valeur scientifique, Psyché pourrait également receler un immense potentiel économique. La possibilité d'une exploitation minière d'astéroïdes a été évoquée, car des météorites métalliques avec des compositions similaires à Psyché sont tombées sur Terre. Cependant, les experts estiment que l’exploitation minière des astéroïdes est plus susceptible d’être utilisée à des fins d’exploration spatiale, comme l’extraction de ressources pour le carburant des missions dans l’espace lointain. Psyché est située à une distance considérable de la Terre, ce qui rend les opérations minières irréalisables à ce stade.

La mission Psyché testera également deux technologies qui pourraient jouer un rôle déterminant dans les futures missions spatiales. L’une est la propulsion électrique, qui utilise l’énergie solaire pour exciter et accélérer un flux de gaz xénon pour une poussée constante. L’autre technologie consiste à utiliser des faisceaux laser pour augmenter le taux de transmission des données. L'équipe de mission de la NASA s'est engagée à mettre toutes les images capturées au cours de la mission à la disposition du public dans les 30 minutes suivant son retour sur Terre.

