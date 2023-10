Une nouvelle étude révèle un lien entre le temps excessif passé devant un écran et les problèmes de santé mentale

Une étude récente a mis en lumière les effets néfastes d’un temps d’écran excessif sur la santé mentale. Menée par une équipe de chercheurs, l’étude a examiné les habitudes des individus qui passaient des périodes prolongées devant des écrans, notamment des smartphones, des tablettes et des ordinateurs.

Les résultats de l’étude ont révélé une forte corrélation entre le temps excessif passé devant un écran et un risque accru de problèmes de santé mentale, tels que l’anxiété et la dépression. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui passaient plus de quatre heures par jour devant des écrans étaient significativement plus susceptibles de présenter des symptômes de ces affections.

Les experts estiment que l’une des principales raisons de cette corrélation est l’impact des écrans sur les habitudes de sommeil. La lumière bleue émise par les écrans peut perturber le cycle naturel veille-sommeil du corps, entraînant des troubles du sommeil et des insomnies. Le manque de sommeil de qualité a été associé à divers troubles de santé mentale, notamment l’anxiété et la dépression.

De plus, un temps d’écran excessif peut contribuer à une diminution de l’activité physique et à l’isolement social. Lorsque les individus passent de longues heures devant des écrans, ils sont souvent sédentaires et manquent d’opportunités d’exercice et d’interaction sociale. Le manque d’activité physique et de relations humaines peut avoir des effets néfastes sur le bien-être mental.

Pour lutter contre les effets négatifs d’un temps d’écran excessif, les experts recommandent de mettre en place des périodes sans écran tout au long de la journée. Cela permet aux individus de faire des pauses devant les écrans et de participer à d’autres activités favorisant la santé mentale, comme faire de l’exercice, lire ou passer du temps avec leurs proches. Créer un équilibre sain entre le temps passé devant un écran et les activités hors ligne est essentiel pour maintenir le bien-être général.

En conclusion, la récente étude met en évidence les dangers potentiels d’un temps d’écran excessif sur la santé mentale. Il rappelle aux individus de faire attention à leurs habitudes face aux écrans et de prendre des mesures proactives pour protéger leur bien-être mental. En trouvant un équilibre sain et en intégrant des périodes sans écran, les individus peuvent réduire leur risque de souffrir de problèmes de santé mentale associés à un temps d’écran excessif.

Sources:

– Matthieu Phelan, Dailymail.Com

– L'Association américaine de psychiatrie

Remarque : les URL ont été supprimées des sources.