La NASA lance le Space Tech Catalyst Prize pour favoriser l’engagement et la diversité

La Direction des missions de technologie spatiale (STMD) de la NASA a introduit une nouvelle initiative visant à élargir son réseau de chercheurs et à favoriser des approches d'engagement efficaces au sein de son portefeuille d'innovations et de partenariats à un stade précoce (ESIP). Le NASA Space Tech Catalyst Prize vise à récompenser les individus et les organisations qui ont réussi à impliquer des innovateurs, des chercheurs, des technologues et des entrepreneurs sous-représentés et diversifiés en technologie spatiale.

L'objectif de cette initiative est d'améliorer les efforts de sensibilisation, de réduire les obstacles à l'entrée et d'attirer des propositions de haute qualité provenant d'un bassin diversifié de chercheurs. En promouvant la diversité, la NASA espère stimuler l’innovation dans la technologie spatiale, conduisant à de meilleures recherches, à des découvertes plus approfondies et à des réalisations dans le domaine des vols spatiaux habités.

Les gagnants du prix recevront chacun 25,000 XNUMX $ et la cohorte des gagnants sera invitée à un événement en personne au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland. Au cours de cet événement, la NASA vise à apprendre les meilleures pratiques de l'industrie pour engager et créer une communauté diversifiée de professionnels des technologies spatiales. Ces connaissances éclaireront les futurs plans de la NASA et favoriseront le potentiel de partenariat.

Le prix est ouvert aux particuliers, enseignants, mentors, universités, organisations à but non lucratif, entreprises et autres organisations. Les candidats intéressés doivent s'inscrire et remplir un formulaire de candidature sur le site Web du concours. Ils doivent également fournir des références et soumettre une courte vidéo expliquant leurs approches d'engagement actuelles, les obstacles qu'ils ont surmontés et la manière dont l'investissement de la NASA fera progresser leur travail.

L'agence cherche à créer un réseau de champions des technologies spatiales de la NASA qui apporteront des opportunités de financement à leurs communautés et de nouvelles idées à la NASA. En collaborant avec des individus et des organisations déjà engagés auprès de groupes sous-représentés, la NASA espère améliorer son engagement futur et ses efforts de renforcement des capacités.

Les personnes et organisations intéressées peuvent s'inscrire en ligne avant le 8 février 2024 et doivent soumettre leur candidature avant le 22 février 2024.

Source : NASA

Définitions:

– Direction des missions de technologie spatiale (STMD) : organisation au sein de la NASA responsable du développement de technologies spatiales transformatrices.

– Innovations et partenariats à un stade précoce (ESIP) : un portefeuille sous STMD qui soutient et fait progresser la recherche et le développement à un stade précoce dans la technologie spatiale.

Sources:

– NASA : www.spacetechcatalystprize.org