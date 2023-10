Mission Psyché de la NASA : explorer un astéroïde riche en métaux

By

La NASA se prépare pour sa prochaine mission Psyché, qui vise à étudier un intrigant astéroïde riche en métaux appelé 16 Psyché. Cet astéroïde est composé principalement de fer et de nickel, ce qui laisse penser aux scientifiques qu'il pourrait s'être formé à partir du noyau d'une planète. Cependant, une théorie alternative suggère que 16 Psyché pourrait être le vestige d’un objet céleste différent originaire d’une région du système solaire abondante en matériaux riches en métaux.

Le lancement du vaisseau spatial Psyché est prévu le 12 octobre, avec un décollage prévu depuis le centre spatial John F. Kennedy en Floride à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy. Le lancement peut être observé via une diffusion en direct sur YouTube. Une fois lancé, le vaisseau spatial entreprendra un voyage pour atteindre 16 Psyché, avec une date d'arrivée estimée en juillet 2029. Le vaisseau spatial passera environ deux ans à étudier et à collecter des données sur l'astéroïde, fournissant ainsi des informations précieuses sur sa structure et sa composition.

Initialement prévu pour un lancement l'année dernière, la décision de la NASA de reporter la mission a repoussé l'arrivée la plus précoce possible sur l'astéroïde à 2026. Cependant, les scientifiques attendent avec impatience les données qui seront recueillies au cours de son mandat sur 16 Psyché.

La mission Psyché est très prometteuse pour percer les mystères des astéroïdes riches en métaux dans notre système solaire. En étudiant 16 Psyché en détail, les scientifiques espèrent acquérir une compréhension plus approfondie des processus qui ont façonné notre système solaire primitif et la formation des corps célestes en son sein.

