La NASA et SpaceX se préparent pour la mission sur l'astéroïde Psyché 16

La NASA et SpaceX d'Elon Musk unissent leurs forces pour une mission révolutionnaire vers l'astéroïde Psyché 16. Cette mission a le potentiel de découvrir des informations cruciales sur les origines de notre système solaire. De plus, on pense que l’astéroïde contient suffisamment de métal pour faire de chaque habitant de la Terre un milliardaire.

Le vaisseau spatial, appelé Psyché, devrait être lancé depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride. Il se rendra vers l’astéroïde situé à l’extrémité de la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cependant, contrairement aux missions précédentes, Psyché ne reviendra pas sur Terre.

Une fois arrivé, le satellite étudiera la matière provenant de l’astéroïde qui existe depuis les premiers jours de notre système solaire. Cela représente une opportunité unique pour les scientifiques d’étudier l’astéroïde métallique et de mieux comprendre la formation de planètes comme la Terre.

Cependant, ramener l’astéroïde sur Terre n’est actuellement pas réalisable technologiquement. De plus, tenter de le placer sur une orbite stable pourrait avoir des conséquences catastrophiques.

Le vaisseau spatial atteindra sa destination en août 2029 après une manœuvre de fronde assistée par gravité autour de Mars en 2026. Au cours de la mission, Psyché orbitera autour de l'astéroïde à une vitesse incroyable de 430 milles par heure, en utilisant les propulseurs à effet Hall de pointe de la Nasa. " pour maintenir sa position.

La mission sera divisée en cinq phases, chacune utilisant différents instruments pour étudier l'astéroïde à différentes distances. Un site d'impact sur l'astéroïde d'une largeur de 173 milles est particulièrement intéressant pour les scientifiques. Ce site d'impact pourrait fournir des informations précieuses sur la formation des planètes et remplacer le noyau de fer inaccessible de la Terre.

Dans l’ensemble, la mission vers Psyché 16 représente un pas en avant significatif dans notre compréhension des débuts du système solaire. En étudiant cet astéroïde riche en métaux, les scientifiques espèrent obtenir des informations précieuses sur la formation de notre propre planète et d’autres planètes similaires.

Source : Irish Sun, chercheurs de l’Arizona State University