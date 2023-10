L'étape principale SLS de la NASA pour la mission Artemis II est presque terminée

By

La NASA, ainsi que ses partenaires industriels Aerojet Rocketdyne et Boeing, ont annoncé que les quatre moteurs RS-25 avaient été installés sur l'étage principal de la fusée SLS de l'agence pour la mission Artemis II. L'étage central, qui comprend deux réservoirs à propergol liquide et les moteurs RS-25, constitue l'épine dorsale de la méga-fusée SLS qui propulsera la première mission avec équipage sur la Lune sous Artemis.

Les ingénieurs du centre d'assemblage Michoud de la NASA à la Nouvelle-Orléans ont maintenant commencé les derniers tests d'intégration de l'étage central en vue de son expédition au centre spatial Kennedy en Floride. Ces tests garantiront la réception de la scène avant son transport vers sa destination finale.

L'étage central, mesurant 212 pieds de haut, fournira plus de deux millions de livres de poussée pendant les huit premières minutes de vol. Cette immense puissance est nécessaire pour envoyer l'équipage de quatre astronautes à bord du vaisseau spatial Orion de la NASA pour une mission de 10 jours autour de la Lune.

L'installation des moteurs RS-25 sur la scène principale est le fruit d'un effort de collaboration entre la NASA, Aerojet Rocketdyne et Boeing. Le processus impliquait plusieurs étapes, notamment les connexions structurelles des moteurs individuels et la sécurisation des actionneurs de commande de vecteur de poussée et des interfaces auxiliaires.

Une fois les tests terminés et le matériel jugé acceptable, l'étage principal sera transporté au Kennedy Space Center via la barge Pegasus de la NASA. Il rejoindra d'autres composants de fusée, notamment des propulseurs et des adaptateurs de fusée à poudre, qui sont à divers stades d'achèvement.

La fusée SLS, avec Orion et le Gateway, constitue un élément essentiel des plans à long terme de la NASA en matière d'exploration de l'espace lointain. Il offre la possibilité d’envoyer des astronautes, des fournitures et le vaisseau spatial Orion sur la Lune en une seule mission. Le programme Artemis de la NASA vise à faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire.

Sources:

– NASA.gov (Corinne Beckinger)