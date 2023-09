La NASA prédit que l'astéroïde Bennu pourrait frapper la Terre, affectant potentiellement une zone de la taille du Texas

Les scientifiques de la NASA ont exprimé leurs inquiétudes quant à la possibilité que l'astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre à l'avenir, ce qui constituerait une menace potentielle pour une zone de la taille du Texas. Bennu est un objet géocroiseur (NEO) qui passe près de la planète environ tous les six ans et est observé depuis sa découverte en septembre 1999.

Selon les experts, il est possible que Bennu passe par un « trou de serrure gravitationnel », modifiant sa trajectoire et le mettant sur une trajectoire de collision avec la Terre en 2182. Une étude récente menée par l'équipe scientifique OSIRIS-REx suggère que Bennu a 0.037 % de chances (1 sur 2,700 2135) de toucher la Terre, en fonction de son prochain survol en XNUMX.

La masse et la taille de l'astéroïde Bennu sont nettement inférieures à celles de l'astéroïde qui a provoqué l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Bennu ne mesure qu’un tiers de mile de large, soit à peu près la taille de trois pâtés de maisons. Malgré sa plus petite taille, l’impact de Bennu sur Terre libérerait une énergie équivalente à 1,200 24 mégatonnes, soit XNUMX fois plus puissante que n’importe quelle arme nucléaire fabriquée par l’homme.

Davide Farnocchia, responsable de l'étude au Centre d'études sur les objets géocroiseurs, a commenté la précision des calculs de trajectoire de l'astéroïde. Les données OSIRIS-REx ont fourni des informations plus précises, permettant aux scientifiques de tester les limites de leurs modèles et de prédire avec précision la trajectoire future de Bennu jusqu'en 2135.

Bien que les chances que Bennu entre en collision avec la Terre soient considérées comme faibles, une surveillance continue et une étude plus approfondie de l'astéroïde seront essentielles pour mieux comprendre sa trajectoire future. Avec les progrès technologiques et davantage de recherches, les scientifiques espèrent développer des stratégies pour atténuer les impacts potentiels des astéroïdes et protéger notre planète à l’avenir.

