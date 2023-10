La NASA prédit que l’astéroïde Bennu pourrait entrer en collision avec la Terre dans 159 ans

By

Selon l'équipe OSIRIS-REx de la NASA, il est possible que l'astéroïde Bennu, découvert en 1999, puisse percuter la Terre dans 159 ans, vers 2182. Cet astéroïde est plus gros que l'Empire State Building de New York.

Bien que les chances que Bennu entre en collision avec la Terre ne soient que de 0.037 %, les scientifiques estiment que s’il devait avoir un impact, il pourrait libérer 1200 24 mégatonnes d’énergie. Ce serait XNUMX fois plus puissant que n’importe quelle arme nucléaire jamais créée. De plus, il est également possible que Bennu contienne des molécules argoniques qui pourraient potentiellement soutenir la vie sur Terre.

Initialement identifié comme 1999 RQ36, Bennu a été nommé par un enfant de 9 ans de Caroline du Nord. La NASA a surveillé de près cet astéroïde et a déterminé qu'il se rapprochait de la Terre tous les 6 ans. Il est passé par la Terre en 1999, 2005 et 2011.

En 2021, un vaisseau spatial de la NASA a atterri avec succès sur la surface accidentée de Bennu et a collecté un échantillon de roches remontant à la naissance de notre système solaire. Cet échantillon sera ramené sur Terre pour une analyse plus approfondie.

Bien que l’impact potentiel de Bennu soit préoccupant, il est important de noter que ces prévisions sont basées sur des observations et des calculs actuels. Des recherches et une surveillance plus poussées continueront d’affiner notre compréhension des risques associés à cet astéroïde.

Sources:

– L'équipe OSIRIS-REx de la NASA

- la NASA