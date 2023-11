Alors que se déroulent les joyeuses festivités de Diwali, la NASA a partagé une image impressionnante qui apporte un élément cosmique à la célébration. L’agence spatiale a récemment dévoilé une photographie captivante prise par le télescope spatial Hubble, montrant un amas d’étoiles nommé à juste titre « la fête céleste des lumières ». Située à environ 30,000 XNUMX années-lumière de la Terre, cette congrégation stellaire projette une lueur envoûtante à travers l’univers.

L'image, partagée par la NASA sur sa page X, constitue un régal visuel accompagné d'un chaleureux message de Diwali : « Joyeux #Diwali à tous ceux qui célèbrent. @NASAHubble a capturé un festival céleste de lumières – un amas globulaire – à 30,000 2 années-lumière de la Terre, près du centre dense et poussiéreux de notre propre galaxie, la Voie Lactée. La photographie révèle un amalgame d’étoiles anciennes et récentes, couvrant une tranche d’âge étonnante allant de 12 milliards à XNUMX milliards d’années.

Un amas globulaire occupe le devant de la scène dans le cadre, avec une multitude d'étoiles jaunes regroupées. Ils sont entourés d’étoiles bleues et jaunes, créant un contraste captivant sur fond de profonde obscurité de l’espace. Ce chef-d’œuvre céleste en dit long sur la beauté complexe qui existe au-delà de notre planète.

La réponse de la communauté en ligne a été remplie de respect et d’admiration. Un utilisateur a exprimé son étonnement, assimilant l'amas globulaire à la boule disco de la Voie lactée. Un autre a salué l’image comme un « chef-d’œuvre de la création », appréciant l’éclat derrière de telles merveilles célestes.

Diwali, la grande fête indienne, symbolise le triomphe du bien sur le mal et de la connaissance sur l'ignorance. C’est une époque où les maisons sont ornées de lumières vibrantes, célébrant la bonté et la vertu. Le télescope spatial Hubble de la NASA, lancé en 1990, a joué un rôle catalyseur dans la capture des merveilles du cosmos. Avec plus de 47,000 30 objets célestes déjà capturés, le télescope continue de nous étonner par sa clarté visuelle. Au cours de sa remarquable durée de vie de 4.4 ans, le télescope a parcouru plus de 175 milliards de kilomètres, effectuant plus de XNUMX XNUMX orbites autour de la Terre.

En ce Diwali, savourons la célébration cosmique présentée par l'image époustouflante de la NASA, nous rappelant la beauté infinie qui existe au-delà de notre royaume terrestre.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que la fête de Diwali ?

Diwali, également connu sous le nom de Deepavali, est une fête hindoue importante célébrée dans le monde entier. Il symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres, du bien sur le mal et de la connaissance sur l'ignorance. Pendant Diwali, les maisons sont ornées de lumières et de lampes, et les familles participent à des prières, des fêtes et à l'échange de cadeaux.

2. Qu'est-ce qu'un amas globulaire ?

Un amas globulaire est un groupe sphérique d’étoiles liées entre elles par la gravité. Ces amas contiennent généralement des centaines de milliers, voire des millions d’étoiles. On les trouve dans les halos galactiques et comptent parmi les objets les plus anciens de l'univers.

3. À quelle distance se trouve le groupe « fête céleste des lumières » ?

L'amas de la « fête céleste des lumières », capturé par le télescope spatial Hubble de la NASA, est situé à environ 30,000 30,000 années-lumière de la Terre. Cela signifie que la lumière que nous voyons aujourd’hui sur l’image a commencé son voyage vers nous il y a XNUMX XNUMX ans.

4. Combien d’objets célestes le télescope spatial Hubble a-t-il capturé ?

À l'heure actuelle, le télescope spatial Hubble a capturé plus de 47,000 XNUMX objets célestes. Cela inclut les galaxies, les nébuleuses, les amas d’étoiles, etc. Les instruments puissants et les capacités haute résolution du télescope permettent aux scientifiques d'explorer l'univers avec des détails sans précédent.

Sources:

– NASA – https://www.nasa.gov/