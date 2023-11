La vue spectaculaire de la lueur de l'air terrestre et de la Lune depuis l'espace

By

Une image à couper le souffle prise depuis l’espace a pris d’assaut Internet, mettant en valeur la beauté remarquable de notre planète natale. Capturée par la Station spatiale internationale (ISS) de la NASA le 14 novembre, cette photographie fascinante met en évidence le phénomène enchanteur de « lueur aérienne » de la Terre, avec la Lune qui brille gracieusement juste au-dessus.

Airglow fait référence à la faible émission de lumière par l'atmosphère terrestre pendant la nuit. Cela se produit lorsque les molécules de l’atmosphère sont excitées par le rayonnement solaire pendant la journée, puis libèrent cette énergie sous forme de lumière rougeoyante la nuit. Bien qu’il ne soit pas visible à l’œil nu depuis la surface, les astronautes à bord de l’ISS ont été témoins de ce spectacle éthéré depuis l’espace et ont eu la gentillesse de partager avec nous leurs images impressionnantes.

La photographie représente la danse délicate entre la lueur de l'air de la Terre et la lueur sereine de la Lune. Alors que le phénomène atmosphérique de la planète peint le ciel d'une douce teinte verte, la lune ajoute une touche d'élégance supplémentaire, illuminant l'obscurité de son doux éclat. Le contraste entre la vive lueur de l'air et la lumière pâle de la lune crée une scène véritablement céleste – une fusion d'émerveillement cosmique et de tranquillité.

Cette image extraordinaire met non seulement en valeur la beauté remarquable de notre planète, mais offre également une nouvelle perspective sur l'immensité et les merveilles de l'univers. Il nous rappelle les vues impressionnantes qui ne peuvent être vues que depuis le point de vue de l’espace, suscitant notre curiosité et notre émerveillement.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que l’airglow ?

R : Airglow fait référence à la faible émission de lumière par l'atmosphère terrestre pendant la nuit. Cela se produit lorsque les molécules de l’atmosphère sont excitées par le rayonnement solaire pendant la journée et émettent ensuite cette énergie sous forme de lumière rougeoyante la nuit.

Q : Comment l’image a-t-elle été capturée ?

R : L'image a été prise par la Station spatiale internationale (ISS) de la NASA le 14 novembre.

Q : La lueur de l’air peut-elle être vue depuis la surface de la Terre ?

R : Non, la lueur de l’air n’est pas visible à l’œil nu depuis la surface. Cependant, il peut être observé et capturé par les astronautes depuis l’espace.