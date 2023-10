La NASA retarde la date de lancement de la mission Psyché destinée à explorer un astéroïde riche en métaux

By

La NASA a annoncé un retard d'une semaine pour le lancement de sa mission Psyché, qui vise à explorer un astéroïde riche en métaux. Initialement prévu le 5 octobre, le lancement aura désormais lieu le 12 octobre à l'aide de la fusée Falcon Heavy de SpaceX. La fenêtre de mission restera ouverte jusqu'au 25 octobre. Ce délai vise à permettre à l'équipe de la NASA de terminer les vérifications des paramètres utilisés pour contrôler les propulseurs à gaz froid à l'azote du vaisseau spatial Psyché.

L'objectif principal de la mission Psyché est d'étudier l'astéroïde Psyché, considéré comme le noyau riche en fer d'un élément constitutif d'une planète rocheuse. En collectant des images, des cartographies de surface et d’autres données sur l’astéroïde, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation centrale de la Terre et d’autres planètes. L'astéroïde mesure 280 kilomètres de large et le vaisseau spatial s'approchera à 75 kilomètres de sa surface.

Au cours de son voyage de six ans, la sonde spatiale Psyché parcourra 3.6 milliards de kilomètres et effectuera un survol assisté par gravité près de Mars, à moins de 3000 4000 à 959 1.2 kilomètres de sa surface. Le coût total de la mission sur le cycle de vie de Psyché était initialement estimé à XNUMX millions de dollars, mais a depuis gonflé à environ XNUMX milliard de dollars.

Le retard du lancement est nécessaire pour garantir la santé à long terme des propulseurs du vaisseau spatial en les faisant fonctionner dans des limites de température. Dans les prochains jours, l'équipe de mission vérifiera les paramètres et les procédures de lancement après une revue de préparation au vol et un essai au feu statique de la fusée Falcon Heavy.

