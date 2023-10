La NASA finance un projet de 60 millions de dollars pour construire une maison sur la Lune d'ici 2040

La NASA a attribué un contrat de 60 millions de dollars à une entreprise de construction basée à Austin pour construire une maison sur la Lune d'ici 2040. Le projet innovant implique l'utilisation d'une imprimante 3D à grande échelle qui utilisera du béton lunaire fabriqué à partir de roches et de poussière de lune pour construire la fondation de la demeure lunaire. En collaboration avec des établissements universitaires et des entreprises privées, la NASA travaille à la conception de composants essentiels tels que des portes, des carreaux et des meubles pour l'habitation lunaire. De plus, le plan comprend également des plans pour établir une base sur Mars afin d’accueillir les futurs résidents.

Le projet en est encore à ses débuts, avec des conceptions conceptuelles de 2022 donnant un aperçu de l’apparence potentielle de la maison lunaire. Cependant, ces conceptions devraient évoluer avec le temps. Le coût pour les civils cherchant une retraite lunaire n’a pas été divulgué par la NASA pour le moment.

L'entreprise de construction ICON est connue pour son expertise en impression 3D. Grâce à leur système exclusif, The Vulcan, ils sont capables d'imprimer des maisons opulentes couche par couche. L'imprimante utilise un mélange de ciment, de sable et d'eau comme filament, semblable à une encre dense. Les éléments structurels tels que les murs et les toits sont imprimés séparément puis assemblés. Remarquablement, cette méthode peut réaliser des propriétés en seulement 48 heures.

Depuis sa création en 2018, ICON a imprimé avec succès en 3D plus de 100 maisons à Austin. La mise en œuvre rapide de cette méthode de construction innovante a suscité un intérêt comme solution potentielle à la crise du logement aux États-Unis.

La NASA considère les habitats imprimés en 3D comme un aspect crucial de ses ambitions lunaires. L’agence vise à établir une présence humaine durable sur la Lune, avec des personnes qui y vivent et y travaillent en permanence. ICON se concentre sur l’amélioration de l’infrastructure de la maison lunaire pour résister aux défis thermiques, aux radiations et aux menaces des micrométéorites.

Avant que l’imprimante 3D puisse être déployée, la NASA devra établir des zones d’atterrissage pour les fusées sur la Lune. Ces aires d'atterrissage doivent être situées à une distance sûre des habitations lunaires afin de minimiser les effets de la poussière lunaire lors des opérations de fusée.

ICON prévoit d'évaluer les performances de l'imprimante au Marshall Space Flight Center de la NASA en février, en testant spécifiquement son adaptabilité aux conditions de vide et de rayonnement de l'espace. Le calendrier du projet dépendra des progrès de la NASA dans la mise en place de zones d'alunissage. L'agence spatiale prépare actuellement la mission Artemis, qui vise à envoyer des astronautes sur l'orbite de la Lune en 2024, suivis de missions d'atterrissage en 2025 ou 2026.

Sources:

- la NASA

– ICÔNE