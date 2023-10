La NASA prévoit de construire et de louer des maisons lunaires d'ici 2040

Selon le New York Times, la NASA aurait l'intention de construire la première maison sur la Lune pouvant être louée aux astronautes et aux civils d'ici 2040. Le projet implique d'envoyer une grande imprimante 3D sur la Lune et d'utiliser du béton lunaire fait de roches. des fragments minéraux et de la poussière pour construire la structure à sa surface.

L'hébergement lunaire proposé en est encore aux premiers stades de discussions, mais comporterait des portes, des carrelages et des meubles créés avec l'aide d'universités et d'entreprises privées. Le prix de location pour séjourner dans la maison lunaire n'a pas été divulgué par la NASA.

La société ICON, basée à Austin, connue pour ses technologies de construction avancées et son impression 3D à grande échelle, a remporté un contrat dans le cadre de la phase III du programme de recherche sur l'innovation des petites entreprises de la NASA. Le contrat de près de 60 millions de dollars concerne le développement de systèmes de construction spatiaux destinés à soutenir l'exploration prévue de la Lune et au-delà par la NASA.

Le système Olympus d'ICON vise à utiliser les ressources lunaires locales comme matériaux de construction pour un système de construction polyvalent. L'entreprise utilise déjà la technologie d'impression 3D sur Terre pour construire des maisons couche par couche à l'aide de son système appelé The Vulcan.

La NASA voit le potentiel des maisons imprimées en 3D pour sa mission visant à en apprendre davantage sur la Lune et l'espace, car elles sont rapides et faciles à construire. Cependant, il reste plusieurs défis à relever avant qu’une maison lunaire ne devienne une réalité. L'une des premières étapes consisterait à établir des aires d'atterrissage pour les lancements de fusées transportant l'imprimante 3D vers la surface lunaire, ce qui devrait se produire dans les prochaines années dans le cadre de la mission Artemis de la NASA.

ICON testera son imprimante 3D au Marshall Space Flight Center de la NASA en février pour déterminer la faisabilité de la construction d'une maison durable sur la surface de la Lune au cours des deux prochaines décennies.

Dans l'ensemble, le projet de la NASA de construire et de louer des maisons lunaires représente une étape importante vers l'établissement d'une présence durable sur la Lune, en utilisant des technologies de construction innovantes et en utilisant les ressources locales.

