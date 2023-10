La NASA sélectionne quatre concepts de mission pour explorer l'héliophysique

By

La NASA a choisi quatre concepts de mission pour explorer davantage le domaine de l'héliophysique, selon Nicky Fox, administrateur associé pour la science à la NASA. Les études sélectionnées ont le potentiel d’aborder des questions cruciales en héliophysique, qui se concentrent sur la compréhension du soleil et de ses effets sur le système solaire.

Le premier concept de mission, appelé Télescope spectroscopique à haut débit dans les ultraviolets extrêmes (EUVST), vise à étudier la dynamique de l'atmosphère solaire et la façon dont elle entraîne le vent solaire. En observant le rayonnement ultraviolet extrême émis par le soleil, les scientifiques espèrent mieux comprendre les mécanismes à l’origine des éruptions solaires et leur impact sur la Terre.

Le deuxième concept, connu sous le nom d’origami magnétique pour l’éjection de masse coronale (MOM-CME), cherche à percer les mystères des éjections de masse coronale (CME). Les CME sont de puissantes explosions de matière solaire qui peuvent perturber les communications par satellite et endommager les réseaux électriques sur Terre. La mission utiliserait une flotte de satellites miniatures pour étudier les champs magnétiques complexes impliqués dans les CME et leur potentiel à affecter notre planète.

Ensuite, la mission Sun Radio Interferometer Space Experiment (SunRISE) vise à explorer comment les sursauts radio solaires sont produits et comment ils se propagent dans l’espace. Ces sursauts, qui libèrent de grandes quantités d’énergie sous forme d’ondes radio, peuvent interférer avec les systèmes de communication et affecter les satellites. SunRISE utiliserait une constellation de petits vaisseaux spatiaux pour créer un radiotélescope virtuel, permettant aux scientifiques d'étudier en détail les origines et le comportement de ces sursauts.

Enfin, la mission Multi-slit Solar Explorer (MUSE) se concentrerait sur la compréhension des processus qui accélèrent les particules énergétiques solaires (SEP) lors des éruptions solaires. Les SEP sont des particules à haute énergie qui peuvent présenter des risques pour les astronautes et endommager les engins spatiaux. MUSE utiliserait des techniques d’imagerie avancées pour observer les mécanismes d’accélération à l’œuvre et contribuerait à améliorer les prévisions météorologiques spatiales.

Ces concepts de mission ont été sélectionnés parmi un pool de propositions soumises par la NASA et des partenaires internationaux. Les études choisies représentent des avancées significatives dans la recherche en héliophysique et pourraient potentiellement approfondir notre compréhension du soleil et de son impact sur la Terre.

