La NASA sélectionne quatre missions pour étudier la dynamique du Soleil

La NASA a choisi quatre petites missions d'exploration pour mener des études conceptuelles qui amélioreront notre compréhension de la dynamique du Soleil. Ces missions se concentreront sur l'étude de phénomènes tels que les éjections de masse coronale, les aurores boréales et le vent solaire, dans le but de mieux comprendre la connexion Soleil-Terre.

Les quatre concepts de mission sélectionnés ont été choisis en raison de leur potentiel à répondre à des questions scientifiques importantes et à apporter des contributions significatives au domaine de l'héliophysique. Nicky Fox, administrateur associé pour la science au siège de la NASA, s'est dit enthousiasmé par les propositions, soulignant qu'elles s'appuient non seulement sur les recherches existantes, mais qu'elles ont également le potentiel de fournir des informations nouvelles et plus approfondies sur l'atmosphère solaire et la météorologie spatiale.

Le premier concept de mission, appelé Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotatail and Aurora (CINEMA), vise à étudier la structure et l'évolution de la couche de plasma terrestre. Cet objectif sera atteint en déployant une constellation de neuf CubeSats en orbite terrestre basse héliosynchrone.

Le deuxième concept de mission, connu sous le nom d’Explorateur de magnétisme chromosphérique (CMEx), se concentrera sur la compréhension de la nature magnétique des éruptions solaires et l’identification de leurs sources. La mission vise à révéler des informations importantes sur le vent solaire.

Le troisième concept de mission, l’Observatoire d’éjection de masse coronale et de connectivité coronale dans l’ultraviolet extrême (ECCCO), consistera en un seul vaisseau spatial doté de deux instruments. Ces instruments, un imageur ultraviolet extrême à grand champ et un spectrographe d'imagerie EUV, fourniront des données essentielles sur les éjections de masse coronale et la connectivité coronale.

Le concept final de la mission, l'explorateur d'asymétrie aurorale magnétosphérique (MAAX), vise à améliorer notre compréhension de l'interaction entre la magnétosphère et l'ionosphère terrestre et de la manière dont celle-ci régule le flux d'énergie aurorale.

Peg Luce, directrice par intérim de la division Héliophysique au siège de la NASA, a exprimé son enthousiasme quant au potentiel de ces missions à fournir de nouvelles connaissances et à répondre à des questions de longue date dans ce domaine. Les missions sélectionnées tireront parti de la recherche et de la technologie des missions actuelles et existantes, permettant ainsi des avancées significatives dans l'étude du Soleil.

