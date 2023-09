Un échantillon d'astéroïde de la NASA sera exposé dans trois musées

Trois musées ont été choisis par la NASA pour exposer de petits échantillons de l'astéroïde Bennu, ramené sur Terre par la mission OSIRIS-REx de l'agence spatiale. Le Musée national d'histoire naturelle du Smithsonian, le Space Center Houston et le musée des pierres précieuses et des minéraux Alfie Norville de l'Université de l'Arizona exposeront chacun un morceau de l'astéroïde. Le Musée national d'histoire naturelle s'attend à recevoir deux échantillons, dont l'un constituera la pierre angulaire de l'initiative de recherche du musée explorant les origines de la vie sur Terre. Le musée des pierres précieuses et des minéraux Alfie Norville prévoit d'exposer l'échantillon en novembre. Space Center Houston, le centre d'accueil du Johnson Space Center de la NASA, considère l'échantillon comme un rappel de la curiosité de l'humanité et de sa quête pour percer les mystères de l'univers.

Les détails des expositions sont encore en cours d'élaboration, mais il a été demandé aux musées d'être prêts pour une éventuelle livraison de leurs échantillons Bennu dès la mi-novembre. Premièrement, les scientifiques doivent inspecter, catégoriser et étudier le contenu de la capsule OSIRIS-REx, qui devrait contenir environ 8.8 onces (250 grammes) de roches et de terre. Le vaisseau spatial a atterri sur Terre avec plus de matière que prévu, et certains éléments indiquent qu'au moins quatre fois la quantité de matière initialement promise aurait pu être collectée.

La majeure partie du matériel sera distribuée à une équipe d’analyse d’échantillons à des fins d’étude scientifique. Après six mois, un catalogue d’échantillons sera publié et une plus grande partie du matériel sera mise à la disposition des scientifiques du monde entier pour la recherche. Une partie du matériel sera remise à l'Agence spatiale canadienne et à la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) dans le cadre d'accords de collaboration. Les échantillons restants seront conservés au Johnson Space Center, avec une sauvegarde stockée dans une installation sécurisée au Nouveau-Mexique, conformément aux protocoles utilisés pour protéger les roches lunaires d'Apollo.

