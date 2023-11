La NASA réévalue la mission de retour d'échantillons sur Mars après des contraintes budgétaires et de calendrier

La NASA a décidé de réévaluer son programme Mars Sample Return (MSR) et de développer une nouvelle approche pour ramener des roches martiennes sur Terre. Cette décision intervient après qu'un récent rapport ait souligné l'escalade des coûts et des retards de la mission. Les responsables de la NASA ont annoncé lors d'une réunion du comité consultatif des sciences planétaires que les travaux sur le MSR seraient suspendus le temps d'envisager des stratégies alternatives. Les activités liées à la mission ont été réduites dans trois centres de la NASA impliqués dans le programme.

La proposition budgétaire originale pour le programme MSR demandait 949.3 millions de dollars, mais la sous-commission sénatoriale des crédits n'a alloué que 300 millions de dollars, exprimant ses inquiétudes quant à l'absence d'un plan de financement détaillé. L'incapacité de fournir un tel plan pourrait entraîner l'annulation de la mission, comme indiqué dans le rapport de la sous-commission de juillet.

Le comité d’examen indépendant (IRB) qui a procédé à une évaluation de MSR a qualifié la mission de « hautement contraignante et difficile ». Le conseil d'administration a souligné des attentes irréalistes en matière de budget et de calendrier et a estimé que le coût du cycle de vie complet de la mission se situerait entre 8 et 11 milliards de dollars.

La NASA a répondu au rapport en envisageant une architecture alternative pour la mission MSR et en formant une équipe d'intervention. Les alternatives proposées incluent le lancement de l'atterrisseur et de l'orbiteur à des dates distinctes et le transfert entièrement de la responsabilité de l'orbiteur à l'Agence spatiale européenne. Jeff Gramling, directeur du programme MSR à la NASA, a souligné la nécessité de prendre en compte les conclusions du rapport et d'assurer le succès à long terme en évaluant la complexité organisationnelle, les communications internes et la structure globale de la mission.

Même si elle fait face à des revers, la NASA reste engagée dans la mission MSR, compte tenu de son importance pour l'exploration future de Mars et la quête visant à déterminer si la vie a jamais existé sur la planète rouge. La récupération d’échantillons martiens revêt une immense valeur pour faire la lumière sur l’histoire ancienne de Mars et répondre à la question fondamentale de la vie extraterrestre.

Bien que cela puisse prendre plus de temps que prévu initialement, les efforts continus de la NASA nous rapprochent de la résolution des mystères de Mars et potentiellement de la découverte de preuves d'une vie passée au-delà de la Terre.

