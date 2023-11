Nouveau titre : L'avenir incertain de la mission de retour d'échantillons sur Mars de la NASA suscite des inquiétudes

By

Le projet ambitieux de la NASA visant à rapporter des échantillons de sol et de roches martiens s'est heurté à un obstacle. La mission Mars Sample Return, initialement prévue pour un avenir proche, est désormais confrontée à une incertitude considérable en raison de contraintes budgétaires. Face à l’augmentation des coûts et des retards, l’agence spatiale a pris la décision de suspendre la mission et d’explorer d’autres options pour restituer les échantillons.

La NASA avait initialement demandé un budget de 949.3 millions de dollars pour la mission Mars Sample Return. Cependant, l'agence n'a reçu que 300 millions de dollars de la part du sous-comité chargé de superviser le budget. Ce déficit budgétaire important a contraint la NASA à réévaluer ses plans et potentiellement mettre en péril l’ensemble de la mission.

La pause dans la mission Mars Sample Return intervient à un moment où la Chine a annoncé son propre intention de mener à bien une mission similaire appelée Tianwen-3. En cas de succès, la mission chinoise ramènerait des roches martiennes sur Terre deux ans plus tôt que le calendrier proposé par la NASA. Cette évolution ajoute une pression supplémentaire sur la NASA pour qu'elle trouve une solution plus abordable et ne soit pas à la traîne dans la course à l'exploration de Mars.

Même si la durée de la pause reste incertaine, la NASA a exprimé son engagement à trouver des moyens alternatifs pour rapporter les échantillons collectés par le rover Perseverance. Le rover a déjà collecté de précieux échantillons sur Mars, et il est impératif de garantir leur retour en toute sécurité pour une étude et une analyse approfondies.

En plus de la mission Mars Sample Return, la NASA a également récemment franchi une étape majeure en ramenant avec succès des échantillons d'astéroïdes de Bennu à l'aide de la mission OSIRIS-REx. Ces échantillons de Bennu, ainsi que la possibilité d’étudier le sol d’autres planètes et objets cosmiques, ont suscité l’enthousiasme et suscité l’espoir de nouvelles découvertes révolutionnaires.

Cependant, l’avenir incertain de la mission Mars Sample Return souligne la nécessité pour la NASA de surmonter ses contraintes budgétaires actuelles et d’identifier une solution plus viable financièrement. La poursuite de cette mission emblématique est cruciale pour faire progresser notre compréhension de Mars et du potentiel de vie au-delà de la Terre.

QFP

1. Pourquoi la NASA a-t-elle suspendu la mission Mars Sample Return ?

La NASA a suspendu la mission Mars Sample Return en raison de problèmes budgétaires. Le budget initial demandé par l'agence pour la mission a été considérablement réduit par le sous-comité de supervision, ce qui a rendu difficile la mise en œuvre du plan initial.

2. Combien de temps durera la pause ?

La durée de la pause est actuellement inconnue. La NASA travaille activement à trouver des solutions alternatives pour ramener les échantillons déjà collectés par le rover Perseverance.

3. Quelles sont les implications de la mission chinoise de retour d'échantillons sur Mars ?

Les projets de la Chine d'achever sa propre mission de retour d'échantillons sur Mars, Tianwen-3, soulèvent des inquiétudes pour le programme d'exploration de Mars de la NASA. En cas de succès, la mission chinoise pourrait ramener des roches martiennes sur Terre deux ans plus tôt que le calendrier proposé par la NASA, ce qui pourrait désavantager la NASA.

4. La NASA a-t-elle récemment remporté des succès dans ses missions de retour d'échantillons ?

Oui, la NASA a récemment ramené des échantillons d'astéroïdes de Bennu grâce à la mission OSIRIS-REx. Bien que l’analyse complète de ces échantillons soit encore en attente, cette réalisation a ajouté de l’enthousiasme à la perspective d’étudier le sol d’autres corps célestes.