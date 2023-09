La mission solaire indienne Aditya-L1 est-elle en danger ?

By

Résumé : La sonde solaire Parker de la NASA a récemment rencontré l'une des tempêtes solaires les plus puissantes jamais enregistrées. Cela a suscité des inquiétudes quant à la sécurité de la première mission solaire indienne, Aditya-L1. Cependant, les experts estiment qu'il est peu probable qu'Aditya-L1 soit affecté par de telles tempêtes en raison de sa distance par rapport au soleil et des mesures de protection prises lors de sa conception.

L'agence spatiale indienne ISRO a lancé avec succès la mission solaire Aditya-L1 le 2 septembre 2023. Le vaisseau spatial est en route vers sa destination finale, le point Lagrange 1, où il observera le soleil. Le récent article de blog de la NASA a souligné la rencontre de la sonde solaire Parker avec une forte éjection de masse coronale (CME), ou tempête solaire. Bien que cela soulève des questions sur la menace potentielle qui pèse sur Aditya-L1, les experts restent optimistes quant à sa sécurité.

La rencontre de la sonde solaire Parker avec le CME a été un événement important pour la NASA, fournissant des données précieuses à la communauté scientifique. Cependant, la distance entre Aditya-L1 et le soleil, qui n'est que de 1.5 million de kilomètres par rapport aux 6.9 millions de kilomètres de Parker Solar Probe, réduit considérablement le risque. De plus, Aditya-L1 a été construit à l’aide d’alliages et de matériaux spéciaux pour le protéger de divers dangers, notamment des nuages ​​​​CME.

Les CME sont des éruptions massives provenant de l'atmosphère extérieure du Soleil qui peuvent perturber la météo spatiale, affecter les satellites, les systèmes de communication, les techniques de navigation et même provoquer des pannes du réseau électrique sur Terre. Le récent CME a déplacé les particules de poussière jusqu'à six millions de kilomètres du soleil. Malgré cette menace potentielle, les experts estiment que la conception et la distance d'Aditya-L1 assureront sa survie.

En conclusion, alors que la Parker Solar Probe a été confrontée à une puissante tempête solaire, la mission solaire Aditya-L1 ne semble pas être en danger immédiat. Grâce à la construction avancée du vaisseau spatial et à sa distance par rapport au soleil, il devrait résister à tout CME potentiel et poursuivre sa mission d'observation du soleil.

