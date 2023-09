La NASA commence le processus de descellement et de retrait des échantillons de la mission OSIRIS-REx

La capsule de récupération d'échantillons (SRC) de la NASA de la mission OSIRIS-REx a atterri avec succès dans le désert de l'Utah et le processus de descellement et de retrait des échantillons a commencé. Les échantillons ont été transférés lundi à la Direction de la recherche et de l’exploration des astromatériaux (ARES) à Houston, au Texas. ARES abrite la plus grande collection au monde d'échantillons renvoyés de l'espace et dispose d'une salle blanche spéciale construite exclusivement pour la mission OSIRIS-REx.

La première étape du processus consistait à retirer le couvercle en aluminium qui protégeait la tête du mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch and Go (TAGSAM). Ce composant a été utilisé par le bras robotique OSIRIS-REx pour collecter des roches et de la poussière de la surface de l'astéroïde Bennu en octobre 2020. La prochaine étape consistera à séparer le TAGSAM du canister et à le placer dans un conteneur de transfert scellé qui le conservera dans un réservoir d'azote. environnement pendant environ deux heures. Cela permettra à l'équipe de conservation d'insérer le TAGSAM dans une autre boîte à gants, garantissant ainsi que les échantillons ne sont pas contaminés par contact avec le matériel de laboratoire ou l'environnement terrestre.

Lors du retrait du couvercle, les scientifiques de la NASA ont découvert « de la poussière noire et des débris » sur les ponts avioniques de la cartouche. On suppose que cette poussière et ces débris font partie de l’échantillon de Bennu qui s’est échappé lors de sa récupération ou de son transport vers la Terre. La dernière étape, le retrait de l'échantillon, sera diffusée en direct le 11 octobre à 11 h XNUMX HAE.

Pour plus de mises à jour, les téléspectateurs peuvent suivre NASA Live ou visiter la page des blogs de la NASA dédiée à la mission OSIRIS-REx.

Sources:

– Blogs de la NASA