La NASA envisage de prolonger l’exploitation de la Station spatiale internationale au-delà de 2030

La NASA est disposée à prolonger l'exploitation de la Station spatiale internationale (ISS) au-delà de 2030 si les stations spatiales commerciales ne sont pas prêtes à prendre le relais d'ici la fin de la décennie, selon un responsable de la NASA. Ken Bowersox, administrateur associé des opérations spatiales de la NASA, a déclaré qu'il n'était pas obligatoire de retirer l'ISS comme prévu et que le calendrier de transition vers des stations commerciales était flexible. La NASA, ainsi que ses partenaires le Canada, l'Europe et le Japon, ont convenu d'exploiter l'ISS jusqu'en 2030. Cependant, la Russie a accepté de ne fonctionner que jusqu'en 2028, suivant sa pratique consistant à planifier l'avenir de la station par tranches de quatre ans.

La NASA soutient activement le développement de destinations commerciales en orbite terrestre basse (CLD), également connues sous le nom de stations commerciales, dans le but d'en faire certifier une ou plusieurs pour une utilisation par les astronautes de la NASA d'ici la fin des années 2020. La transition de l'ISS vers les installations commerciales aurait alors lieu d'ici 2030, suivie de la désorbitation de l'ISS.

L’état de préparation des stations commerciales déterminera le calendrier réel de la transition. Bowersox a souligné l'importance de la maturité du marché, compte tenu à la fois du statut des stations commerciales et de la présence de clients non-NASA. La NASA s'attend à avoir deux astronautes à la fois sur ces stations commerciales, une exigence basée sur les économies de coûts et le caractère raisonnable.

Bowersox s'est dit préoccupé par une transition trop rapide et par le fardeau financier qui pourrait en résulter si la NASA devait supporter l'intégralité des coûts des plates-formes pendant une période prolongée. Une transition mal gérée pourrait compromettre d’autres pans du budget de la NASA et affaiblir ses activités.

L'extension potentielle de l'ISS au-delà de 2030 a soulevé des inquiétudes de l'industrie concernant le budget et le financement de la NASA pour les destinations commerciales en orbite terrestre basse. Le comité consultatif sur la sécurité aérospatiale de la NASA a également souligné le calendrier serré du développement de stations commerciales et les incertitudes entourant leurs analyses de rentabilisation, posant des risques en matière de programme et de sécurité. Le panel a exhorté la NASA à financer entièrement le développement du United States Deorbit Vehicle (USDV), un élément essentiel pour une transition réussie vers des destinations commerciales.

La NASA a déjà demandé 180 millions de dollars pour l’exercice 2024 afin de démarrer les travaux sur l’USDV. L’agence vise à ce que l’USDV soit prêt à la fin des années 2020, bien que des options de lancement aient été envisagées jusqu’en 2035.