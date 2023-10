Le vaisseau spatial Psyche de la NASA commence son voyage vers un astéroïde recouvert de métal

By

Le vaisseau spatial Psyché de la NASA s'est lancé dans une mission de six ans visant à étudier un intrigant astéroïde métallique appelé 16 Psyché. Situé entre Mars et Jupiter, les scientifiques pensent que cet astéroïde pourrait être les restes du noyau d'une ancienne planète. La mission vise à découvrir des informations précieuses sur la formation de la Terre et la composition de son noyau.

La scientifique principale Lindy Elkins-Tanton de l'Arizona State University espère que la mission de 1.2 milliard de dollars fera la lumière sur des questions fondamentales telles que l'origine de la vie sur Terre et les facteurs qui rendent notre planète habitable pour les humains. De plus, la mission a le potentiel de fournir des informations sur le noyau terrestre, qui est en grande partie inaccessible aux humains en raison des températures et des pressions extrêmes.

Contrairement aux précédentes explorations spatiales qui se concentraient sur des mondes rocheux, glacés ou gazeux, 16 Psyché est le premier objet métallique connu que les humains aient jamais visité. Avec une taille de 232 km de diamètre et 280 km de long, c'est le plus gros parmi les rares astéroïdes riches en métaux découverts jusqu'à présent. Les scientifiques pensent que l’astéroïde est riche en métaux tels que le fer, le nickel, l’or, l’argent et le platine, ce qui ouvre la voie à l’exploitation minière spatiale à l’avenir.

La mission vise à atteindre trois objectifs principaux : déterminer si l'astéroïde est le noyau d'une planète ou un matériau non fondu, établir les âges relatifs des différentes régions de sa surface et rechercher si les petits corps métalliques contiennent des éléments légers similaires à ceux trouvés dans le noyau terrestre. . Psyché, propulsé dans l'espace par Space X, devrait atteindre 16 Psyché fin 2029 ou début 2030 après avoir parcouru 3.6 milliards de kilomètres.

En étudiant ce mystérieux astéroïde métallique, les scientifiques espèrent mieux comprendre les débuts du système solaire et percer les secrets du noyau terrestre, faisant ainsi progresser notre connaissance de l'univers.

Sources : NASA

Définitions:

NASA : la National Aeronautics and Space Administration des États-Unis

Astéroïde : corps rocheux en orbite autour du Soleil

Détérioration : devenant progressivement pire ou endommagé

Planétaire : relatif aux planètes

Habitable : Pouvant être habité

Noyau : Centre

Système solaire : ensemble de huit planètes et de leurs lunes en orbite autour du soleil, ainsi que de corps plus petits sous forme d'astéroïdes, de météoroïdes et de comètes.

Humanité : mot collectif pour la race humaine

Débordant : Plein

Érodé : progressivement détruit

Soufre : un élément combustible non métallique jaune

