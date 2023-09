La NASA recherche des propositions pour le module de désorbitation de la Station spatiale internationale

La NASA a lancé un appel à propositions pour un module de désorbite de la Station spatiale internationale (ISS), permettant aux soumissionnaires de choisir leur type de contrat préféré pour son développement. L'appel d'offres final, publié le 18 septembre, concerne le United States Deorbit Vehicle (USDV), qui sera responsable des phases finales de désorbite de l'ISS prévues pour 2030.

Le projet d'appel d'offres, publié en mai, suggérait une approche contractuelle « hybride », avec la phase de développement dans le cadre d'un contrat à prix coûtant majoré et la phase de production dans le cadre d'un contrat à prix fixe et ferme. L'appel d'offres final permet aux soumissionnaires soit de conserver l'approche hybride, soit de réaliser l'ensemble du projet, y compris le développement, dans le cadre d'un contrat à prix fixe et ferme. Cette approche contractuelle a été choisie par la NASA pour maximiser la valeur pour le gouvernement et renforcer la concurrence.

La NASA a alloué 180 millions de dollars à l'USDV dans sa proposition de budget pour l'exercice 2024, estimant le coût total à environ 1 milliard de dollars. Cependant, l'agence souligne l'importance de la fiabilité de l'USDV en raison de son rôle critique dans le processus de désorbitation. Le vaisseau spatial doit fonctionner parfaitement lors de son premier vol et disposer de capacités de redondance et de récupération d’anomalies.

La période de base du contrat s'étend jusqu'en mars 2031, mais l'appel d'offres comprend également des options de services de stockage et d'intégration de lancement jusqu'en septembre 2035, ce qui explique les retards potentiels dans le déclassement de l'ISS.

Les propositions doivent être soumises à la NASA le 17 novembre, avec une attribution prévue en avril 2024.

