New Horizons et le télescope Hubble s'associent pour observer Uranus et Neptune

La sonde New Horizons, célèbre pour son survol de Pluton en 2015, se lance dans une nouvelle mission d'observation d'Uranus et de Neptune. Ces deux planètes lointaines sont les moins visitées de notre système solaire et offrent aux scientifiques une opportunité unique de recueillir davantage d’informations à leur sujet. Pour contribuer à cet effort, la NASA contacte des astronomes amateurs pour qu'ils soumettent leurs observations d'Uranus et de Neptune.

Seul Voyager 2 a visité Uranus et Neptune brièvement dans le passé, ce qui rend les informations dont nous disposons sur ces planètes limitées. New Horizons, cependant, offre une vue rétrospective des planètes depuis sa position dans la ceinture de Kuiper, où réside Pluton. Le télescope spatial Hubble observera les faces éclairées des planètes, tandis que New Horizons capturera des photos de leurs faces sombres, avec le Soleil au loin.

Les observations amateurs sont cruciales pour dresser un tableau complet des planètes, car elles peuvent suivre des caractéristiques telles que des éléments brillants dans les atmosphères d’Uranus et de Neptune. Avec un temps d’observation limité pour New Horizons et Hubble, les données amateurs peuvent continuer à améliorer notre compréhension de ces mondes lointains.

Pour contribuer, les astronomes amateurs peuvent publier leurs images d'Uranus et de Neptune en ligne en utilisant le hashtag #NHIceGiants sur X (anciennement Twitter) ou Facebook. Alternativement, les images peuvent être soumises en ligne avec des informations pertinentes telles que la date, l'heure et le filtre passe-bande utilisé.

Uranus et Neptune sont actuellement visibles pendant la majeure partie de la nuit, Uranus se levant et se couchant plus tard que Neptune. Uranus se trouve dans la constellation du Bélier entre Jupiter et les Pléiades, tandis que Neptune se trouve dans le sud-ouest des Poissons. Observer ces planètes lointaines nécessite de la patience et un télescope de bonne taille, mais l'effort en vaut la peine pour approfondir notre connaissance des mondes les plus lointains du système solaire.

Sources:

- la NASA

– LeSkyX